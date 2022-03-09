Белорусская певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович) написала на своей страничке в Instagram, что временно приостанавливает свои проекты и все силы бросает на помощь украинцам, пострадавшим от войны:

– Я бы хотела жить так, будто жизнь моя продолжается, будто она не остановилась. Но для меня она остановилась. И я не знаю, сколько нам всем потребуется времени, чтобы снова жить, как раньше.

Меня это очень пугает. И писать об этом в блоге тоже пугает, ведь я должна быть сильной для своей дочери, я должна быть сильной для своего комьюнити. Подсвечивать путь в сложные времена, как делала это всегда. А я даже самой себе следующий шаг подсветить не могу в этом оцепенении, какой там путь другим.

Нет равнодушных среди моих, ни одного. Беда постучалась в дом каждого из нас, в разной степени, но все же, любой, имеющий сердце, сегодня раздавлен и морально изничтожен.

Как сказала моя Вера Полозкова, «мы все попали в воронку истории, которую не выбирали», точнее я не скажу. Бывают дни, как сегодня, когда эта воронка утаскивает на такое глубокое эмоциональное дно, что кажется — это навсегда. Что легче уже никогда не будет.

Я хочу попросить прощения у своей аудитории за то, что я не выполню ряд обещаний, данных ранее. События последних дней внесли коррективы, а я не имею никакого человеческого права «отвлекать» людей от того, что действительно происходит с нашими братьями, прямо сейчас.

В связи с этим, мы не выпустим в марте песню и клип «лифт», которые обещали вам. Не запустим с Федей в марте и «Медиториум 3.0» (эти запуски случаются всего 2 раза в год, их ждут тысячи людей). Мы обязательно вернемся к этому вопросу, как только весь этот ад закончится, но точно не сейчас.

Мы приняли решение поддержать свою команду финансово и выплатить денег тем, кто остался без работы. И ждать окончания военных действий.

Сейчас мы нужны в другом месте и в другом амплуа. Мы кидаем все свои силы на поддержку своих украинских друзей и ребят из комьюнити: волонтерим, помогаем переехать, расселяем, помогаем финансово, отправляем больных детей на лечение, делаем всё, что в наших силах, чтобы хоть немного облегчить невыносимое. Это капля в море, но что есть море, если не множество капель?

Рита Дакота проживала в российской столице. Еще в январе она покинула Москву и временно проживает на Бали.

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