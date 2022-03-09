Пресс-служба Raiffeisen Bank International подтвердила информацию о том, что в Беларуси был задержан Сергей Костюченко, глава Приорбанка – местной дочки Raiffeisen

Как сообщает Интерфакс, и.о. гендиректора Приорбанка назначен зампред правления кредитной организации Вадим Матюшкин.

Банк отказался от дальнейших комментариев “в связи с продолжающимся разбирательством”. Первые сообщения об аресте Костюченко появились 6 марта.

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