Пресс-служба Raiffeisen Bank International подтвердила информацию о том, что в Беларуси был задержан Сергей Костюченко, глава Приорбанка – местной дочки Raiffeisen
Как сообщает Интерфакс, и.о. гендиректора Приорбанка назначен зампред правления кредитной организации Вадим Матюшкин.
Банк отказался от дальнейших комментариев “в связи с продолжающимся разбирательством”. Первые сообщения об аресте Костюченко появились 6 марта.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!