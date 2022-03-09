Минское хоккейное «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ в этом сезоне из-за пандемии не был доигран. Когда команды массово начали болеть и отказываться от матчей, было принято решение приостановить первенство 15 января, а игры плей-офф провести после Олимпиады.

В плей-офф автоматически попали по восемь команд из каждой конференции. Минское «Динамо», которое заняло 8-е место, играло с питерским СКА. Увы, но все четыре встречи «Зубры проиграли и, таким образом, благополучно вылетели из розыгрыша.

«В этом году менеджеры минского клуба не слишком удачно поработали на иностранном рынке, – отметил российский хоккейный обозреватель Алексей Шевченко. – Сначала долгое время думали о квоте на легионеров. Затем стали подписывать ребят, уже имеющих опыт в КХЛ. И все эти хоккеисты оказались в Минске только потому, что стали не нужны прежним командам».

Между тем, Шевченко считает, что к главному тренеру «Динамо» Крэйгу Вудкрафту претензий предъявлять не стоит, потому что ему «удалось объединить хоккеистов в одно целое».

«Тренер сработал мастерски, многим бы не удалось вывести клуб в плей-офф в похожей ситуации», — считает Шевченко.

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