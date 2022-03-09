Официально: польский Августов разрывает отношения с Гродно и Слонимом
Польский город Августов официально разрывает партнёрские отношения с Гродно и Слонимом. Об этом сообщает Radio Białystok.
На внеочередном заседании депутаты Августова приняли решение о разрыве партнёрских отношений с Гродно и Слонимом. Решение связано с событиями в Украине.
При этом председатель городской рады Алиция Добровольска надеется, что это только приостановка соглашений. Власти Августова подписали соглашение о сотрудничестве с Гродно в 2008 году, со Слонимом — в 2013-м.
Это уже четвертый польский город, который отказался от сотрудничества с белорусскими городами-партнёрами. Ранее о разрыве связей с белорусскими городами уже заявили местные власти Вроцлава, Сувалок и Белостока.
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