Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, член делегации Украины в переговорах с Россией Михаил Подоляк в интервью “Украинской правде”.

“Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие – то ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – Прим.) , которые хотят зайти в правительственный квартал и все такое”, – заявил Подоляк.

По его словам, в Украине функционирует очень мощная сеть разведки и контрразведки. Специалисты отслеживают вероятные угрозы и ликвидируют ДРГ еще на подходах.

“С точки зрения безопасности, я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли. Западные разведки правильно говорят, что главная цель для господина Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны”.

Ранее британская газета The Times сообщила, что за минувшую неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три попытки покушения.

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