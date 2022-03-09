Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что Вильнюсский муниципалитет уже готовится принимать не только беженцев из Украины, где идет война, но и из России и Беларуси.
“Если смотреть два шага вперед, я не сомневаюсь, что нам надо готовиться и мы уже готовимся к приезду беженцев не только из Украины, но и из Беларуси и России. Из Украины люди бегут от путинских ракет, а из Беларуси и России побегут и уже бегут от арестов и других репрессий”, – цитирует мэра DELFI.
“Всех надо будет принять, но в первую очередь, конечно, помощь нужна бегущим от войны”, – прибавил он.
Из-за “военной операции” России, по данным ООН, Украину покинули 2,1–2,2 млн. жителей.
КСТАТИ
Около посольства России в Вильнюсе установлены таблички с новым названием улицы – улица Героев Украины – на двух языках – литовском и украинском.
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