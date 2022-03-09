Чтобы не было войны на территории Беларуси, надо укреплять экономику, заявил 9 марта Александр Лукашенко на совещании по вопросам лесного хозяйства, сообщает его пресс-служба.

“Дисциплину надо подтягивать. Разболтались дальше некуда. Больше в Украине воюют языком, чем занимаются своей страной. Так вот чтобы войн не было на территории Беларуси, надо экономику крепить свою”, – заявил Лукашенко.

Он раскритиковал темпы и качество лесовосстановления, назвав их “отвратительными”.

“Это насколько я понимаю, бывая в лесах. И там, где, вы знаете, я бываю. Там, знаете, от балды. Там никто не был из ваших специалистов. Никто не сказал тому механизатору, который рыл там эти “окопы” для того, чтобы высадить лес. Никто им не сказал, как надо этим заниматься. Безответственность полнейшая. Этому надо положить конец”, – заявил Александр Лукашенко.

В то же время сегодня вице-премьер Юрий Назаров подтвердил, что санкции Евросоюза на импорт древесины из Беларуси начали работать.

“Вы знаете, приняли санкции в отношении лесного сектора. Там код товара 44. Это большой код. Это начиная с бревна, доски, щепа, пеллеты, гранулы,” — сообщил вице-премьер.

Впрочем, санкции не работают для контрактов, заключенных до 2 марта 2022 года и со сроком исполнения до 4 июня того же года.

Также Назаров сообщил, что ЕС отзывает «лесные» сертификаты FSС. Они необходимы для поставок на рынок Евросоюза. Вице-премьер назвал это «крайне неприятным». Однако он считает, что в любом случае ЕС не обойдется без белорусской продукции деревообработки, так как есть устойчивые цепочки поставок, в том числе для мебельного производства в Польше. Вице-премьер считает, что будущие прорехи в экспорте можно закрыть поставками в Китай, Среднюю Азию, Иран и другие страны.

По данным Белстата, объемы экспорта группы «Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее» составили в 2021 году более $2,3 млрд. Экспорт в ЕС был равен около $1,4 млрд, пишет Officelife.media.

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