Как отразится война в Украине на экономике Беларуси? Первые оценки экономистов неутешительны.

Эксперт BEROC Лев Львовский на международном семинаре “Санкции против России и их влияние на регион” отметил, что сегодня санкции принимаются очень быстро, иногда – по несколько пакетов в день. И в случае с Беларусью все они будут накладываться на те, что были приняты до начала войны в Украине. Об этом сообщает Thinktanks.by.

Новые санкции наложатся на старые

«Еще до 2022 года под санкции попали такие стратегические товары как калийные удобрения, табачные изделия и другие. Если бы эти санкции работали в полную силу, на них приходилось бы порядка 5% ВВП, однако у Минска была возможность сократить потери до 1% от ВВП. Для этого он мог находить обходные пути, а также экспортировать часть продукции с дисконтом в другие страны», – рассказал Лев Львовский. Также ранее были введены санкции, связанные с транспортом и воздушным сообщением, на которые приходилось еще 0.5% ВВП. Таким образом, по самым скромным подсчетам, принятые до февраля 2022 года ограничительные меры должны были привести к потерям в размере 0.8 — 1.5% ВВП.

Несмотря на то, что сегодня Лукашенко заявляет о нейтральности Беларуси, Евросоюз уже признал ее соучастником нападения на Украину. В связи с этим Лев Львовский прогнозирует, что большинство санкций против России распространятся и на Беларусь, и в результате их воздействие наложится на те санкции, которые были введены до 2022 года.

При этом надо также учитывать, что в скором времени возникнут проблемы с госдолгом, значительная часть которого номинирована в иностранной валюте. После начала войны белорусский рубль заметно девальвировал, и можно ожидать, что этот процесс продолжится, а это будет затруднять выплату долга. Раньше в подобных ситуациях Минск мог рассчитывать на поддержку Москвы, но теперь, учитывая собственные проблемы российской экономики, эта поддержка находится под большим вопросом.

Даже в случае если Беларусь от SWIFT не отключат, само ожидание этого события чревато паникой на рынке. Когда люди не знают, произойдет негативное событие или нет, они все равно реагируют. И такая реакция может создать экстремальные проблемы с ликвидностью в банковской системе, что также окажет влияние на общую ситуацию в экономике. «По моим оценкам, новые санкции на древесину, металл и резину снизят ВВП как минимум на 2% в дополнение к тому эффекту, который будет произведен введенными ранее санкциями», – отметил Лев Львовский.

Эффект супертоксичности

Беларусь будет искать пути избежать санкций. Но, по мнению эксперта, далеко не факт, что ей это удастся. «Например, до начала войны Индия соглашалась покупать белорусский калий, несмотря на санкции Запада. Даже если она рискнет продолжать эту линию сейчас, у нее возникнут большие вопросы с транспортировкой. Сегодня достаточно того, что одна газета напишет, что ты покупаешь, продаешь или даже транспортируешь что-то в Беларусь или Россию – и против тебя могут быть введены персональные или корпоративные санкции или же клиенты и инвесторы побегут от тебя как от чумного».

Этот эффект эксперт назвал супертоксичностью: зарубежные компании отказываются работать с Беларусью и Россией – из этических соображений либо опасаясь попасть под вторичные санкции.

Супертоксичность окажет влияние и на деятельность предприятий внутри Беларуси, которые уже сейчас не могут сформировать ожидания будущего. «Если импорт работает сегодня, это вовсе не значит, что он будет работать завтра. Ты не можешь планировать покупку машины, авиаперелеты, смену работы. Когда ты не можешь быть уверен в будущем, любое бизнес-планирование находится под вопросом», – считает Лев Львовский.

Эксперт подчеркнул также, что еще одним важным последствием является катастрофическое ухудшение отношений с Украиной: «Это ужасная война и ужасные отношения с соседом. Украина была важным экспортным рынком для Беларуси, и неизвестно, удастся ли починить украино-белорусские отношения в обозримом будущем».

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