С первых дней войны в Украине на Россию и Беларусь сыплются санкции — от ЕС, США, отдельных стран и компаний. США 2 марта приняли решение распространить ограничения на поставку технологий, установленных для Росси и на Беларусь. ЕС утвердил новые санкции против Беларуси 3 марта, они включают ограничения на поставки в Беларусь технологий.

“dev.by” попросил обрисовать возможные последствия CEO tough-tech стартапа, инкорпорированного на западе. Получилось апокалиптично.

— Последствий будет много, в разных отраслях, — убеждён наш собеседник.

Микроэлектроника

Процессоры и микроконтроллеры. Все известные бренды (STM, Nordic Semiconductors, NXP, Texas instruments) запретят к поставкам в РФ/РБ. Их и сейчас сложно найти на рынке, из-за глобальной нехватки, а дальше будет ещё сложнее. Скорее всего, продажи останутся через чёрный/серый рынок Китая.

К технологическим санкциям США присоединится ЕС. 90% микроконтроллеров и чипов в мире производится на оборудовании голландской компании ASML. Таким образом, будет запрет на экспорт любых кремниевых чипов (например, производимых тайваньским TSMC).

Да, китайцы смогут предложить свои чипы, которые делаются на оборудовании ASML и на плохих китайских копиях оборудования ASML. Но с китайскими чипами есть проблема: на них мало или зачастую нет документации. Переделать прибор или изделие под китайский чип и переделать прошивку занимает несколько месяцев. Но если китайцы не будут бояться санкций США, постепенно произойдёт переход на китайские полупроводники.

Привезти любые чипы, сенсоры, детали из США и ЕС будет невозможно. Раньше даже при малейшем намёке на двойное назначение этих комплектующих задавалась куча вопросов. Сейчас будет ещё жёстче. Конечно, появится чёрный рынок и что-то можно будет ввозить контрабандой, но это будут штучные поставки, и скорее всего для военки.

Отсутствие микроконтроллеров ударит по российскому автопрому. Переконструирование электронных частей машин займёт какое-то время + на процесс наладки производства и сборки тоже уйдёт сопоставимое время.

Автопром

В Беларуси санкции сильный удар нанесут по МАЗу, МТЗ, БелАЗу, МЗКТ. Любые автокомпоненты (включая подшипники, помпы, шпильки) — будет невозможно ввезти. Процесс импортозамещения возможен, но, во-первых, уйдёт 3-5 лет на разработку (реверс-инжиниринг) с нуля и запуск производства таких компонент, а во-вторых, всё это будет стоить дороже (на единицу продукции из-за эффекта масштаба), чем импорт.

Кроме того, понадобится большое количество квалифицированных рабочих и оснащённых предприятий, самое лучшее оборудование на которых почти всегда было из США, ЕС, Кореи и Японии. Разумеется, доступ к этому оборудованию будет закрыт. Есть возможность заместить это китайскими станками, но это будут серые поставки значительно менее качественного оборудования. Даже простейшие сверла и фрезы (хорошие, импортные) будет невозможно ввести, придётся пользоваться китайскими, которые по качеству проигрывают в разы. На всё это тоже уйдёт время — около 2-5 лет.

Китай быстро сориентируется и начнёт специально для РФ производить различные автокомпоненты. Но поскольку из-за девальвации RUB и BYN в приоритете будет цена, качество будет отвратительное. Однако выбора у предприятий и автомехаников не будет.

ИТ

Технологический запрет США приведёт к тому, что множество западных сервисов и API компании сами будут просто отключать для РФ и РБ. Понятно, что сервисы можно перенастроить и использовать на других айпишниках, но от этого не легче.

Хардвера это тоже коснётся, но в значительно меньшей степени: софт для проектирования работает в офлайн и почти всегда и у всех был «ломаный». Но будут проблемы с отладочными платами, компонентами. Почти всю логистику придётся делать через Китай, и про сервисы типа Digikey придётся забыть — они не будет отправлять товар в Беларусь. Закупки в любых количествах придётся вести через прокладки в других странах.

А в остальном, если в Беларуси интернет не отключат, можно будет работать под VPN. Вопрос лишь в том, как получать деньги. Я уже знаю пару компаний, где за март не смогут выплатить зарплату.

Телекоммуникации

Самый худший сценарий — отключение от апдейтов ПО для этого оборудования. Вряд ли это оборудование «окирпичится», но всё равно мы будем отставать. Как следствие РФ и РБ будут переходить на китайское оборудование — со всеми рисками зависимости от него.

Медицина

Санкции сильно ударят по всем отраслям медицины.

Не факт, что запрет торговли технологиями будет означать запрет на поставки материалов, но очевидно, что фирмы-производители сами не будут отгружать их в Россию и Беларусь, боясь попасть под санкции.

Стоматология. >90% протезов, штифтов, буров, лекарств и «химии» — импортные. В России и РБ нет и не было технологий, чтобы производить всю эту номенклатуру. Её просто невозможно зареверсить, разработать и произвести — в РФ и РБ нет компетенций для этого. В течение месяца-двух врачи могут перестать ставить пломбы, протезы и брекеты.

Аналитические лаборатории. Все реактивы, расходники и комплектующие для любого лабораторного оборудования — импортные. Даже если приборы произведены в РФ, то внутренние комплектующие (лампы, электроника, насосы, дозаторы и прочее) почти всегда были импортные.

В РФ есть несколько заводов, выпускающих узкую номенклатуру биореактивов и расходников. Но это не сможет заместить импорт. Что-то можно будет начать производить, но для этого нужно инвестировать: закупать производственное оборудование (под санкциями), строить новые производственные мощности и тратить капитал (а доступ к внешним заимствованиям в РФ и РБ закрыт). Чем-то поможет Китай и Индия, но это будут серые поставки через фирмы-прокладки. И эти поставки не заместят всё то, что пропадёт.

Ремонтировать приборы (рентгены, секвенаторы, спектрометры, хроматографы) станет невозможно, они просто будут простаивать. Из 3-4 приборов будут собирать один. Примерно как с самолётами Boeing и Airbus и двигателями к ним (недавно слышал краем уха по российскому ТВ, что россияне собираются разбирать самолёты на запчасти, чтобы поддерживать их в лётном состоянии).

Ферменты. Лучшие ферменты — импортные. Без них нельзя производить многие фармпрепараты, молочку (те же сыры), сбраживать пиво. Были попытки импортозамещения, но это очень узкая номенклатура.

Нефтехимия

Глубина переработки на Мозырском и Новополоцком НПЗ около 80%. Она достигается применением катализаторов (например, каталитическим крекингом). Это позволяет производить высокооктановые бензины (92, 95).

Глубины переработки в 50-60% можно добиться и без катализаторов. Но получаются бензины марки А-80. Да, можно добавлять присадки (типа тетраэтилсвинца), чтоб поднять октановое число, но эти присадки ещё нужно синтезировать. От этого бензина ресурс двигателей уменьшится в разы, экология городов тоже ухудшится.

Катализаторы меняются раз в 3-6 месяцев. Все они (на наших и российских НПЗ) импортные. В РФ у компаний Роснефть, Газпромнефть, Лукойл были хорошие наработки в части катализаторов, но это мелкое пилотное производство, а нужно строить завод и отрабатывать промышленную технологию. Это займёт 2-4 года.

Есть вероятность, что оборудование каталитического крекинга, гидроочистки, алкилизации встанет. Проблема в том, что простой стоит больших денег. Но ещё больших денег стоит запуск остановившейся промышленной установки. К тому же в её ремонте и обслуживании применяются западные же сенсоры, электроника и компоненты.

Сельское хозяйство

Автокомпоненты для западной импортной техники перестанут ввозиться. Все производительные, мощные и надежные трактора и комбайны станут сначала донорами запчастей. А потом, рано или поздно, станут на прикол.

Удобрения, все или почти все, производят в Беларуси. А вот гербициды и прочая химия — импортная или отечественная, которая производится из импортных прекурсоров. Часть прекурсоров смогут закупать в Индии и Китае, но это будет сложно делать официально, так как эти компании будут бояться санкций (косвенный запрет на экспорт в РБ и РФ продукции, в производстве которой участвовало оборудование или технологии из США).

UPD. Умные люди подсказали, что флотационные добавки (нужны для обогащения калийной руды на Белкалии) — импортные. Свои сделать потенциально могли бы, но химическая промышленность такие не выпускает. Может, Китай чем-то поможет. Но это неточно.

Все азотные удобрения производятся синтезом на основе российского газа метана и азотсодержащих веществ (преимущественно аммиака). Все процессы — высокотехнологичные, используют различные катализаторы. Лучшие катализаторы, разумеется, импортные. То же касается почти всей нефтехимии (аммиака, СО, метанола, карбамида и проч). В РФ умеют делать такие катализаторы, но они менее эффективные. А в R&D по катализу отстали от ЕС и США на десятки лет. К тому же я не уверен, что мощностей по производству хватит на всех. Да и другие катализаторы вряд ли подойдут под существующие тех процессы, а переделать и перенастроить их не так уж и просто.

Многие семена и гибриды идут из ЕС. Наша селекция по многим позициям или отстаёт, или не имеет достаточной производственной мощности и объёмов (российская — тоже) чтобы обеспечить страну семенным материалом в нужных объемах.

Полный переход на наши семена вкупе с отсутствием западных гербицидов и пестицидов снизит урожайность посевов на 20-50%. Что в целом вполне подходит для белорусских комбайнов «Полесье», которые в сравнении с немецкими Klaas имеют меньшую производительность.

Деревообработка

В деревообработке во всей цепочке от рубки до изготовления пиломатериалов применяются зарубежные машины и оборудование. Они тоже попадут под санкции. У россиян и белорусов есть аналоги, но они худшего качества и производительности.

Многое заводы спроектированы и работают на западном оборудовании. Поэтому поставка запчастей, сервисный ремонт и обслуживание будет затруднена или вовсе закончится. Это оборудование не самое сложное и технологичное, но для реверс-инжиниринга нужны мозги и заводы, на которых это можно произвести. В РФ и РБ производится техника для деревообработки, но она, как правило, простая и низкотехнологичная.

UPD. Лес валить мы умеем, можем на отечественных харвестерах, можем вручную, бензопилами. Сейчас у лесников в руках «хускварны». Скоро потихоньку перейдут на китайские, которые чаще будут ломаться. Проблемы начнутся в деревообработке: лучшие фрезы, диски, пилы — импортные. Замещение их на российские, белорусские и китайские приведёт к ухудшению качества всей деревопродукции. Даже на тех пилорамах, которые работают на полукастомном советском оборудовании. Фенол-формальдегидные смолы, которые нужны для OSB- и ДСП-плит, тоже ухудшатся в качестве.

Вывод

Все оценочные горизонты отставания в 3-6 лет касаются «мирной ситуации», при наличии талантливых предпринимателей, учёных, инженеров и капитала.

Но где их взять? Сомневаюсь, что импортозамещение возможно хоть в одной из отраслей из-за утраты человеческого капитала — толковых специалистов и предприимчивых людей.

Значит, почти каждый сектор может быть отброшен назад на десятки лет.

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