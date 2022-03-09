Европейский боксерский союз (EBU) не будет сертифицировать чемпионские соревнования с участием боксеров из Беларуси и России, сообщает Sortarena.

Решение уже вступило в силу. Данная мера принята в связи с последними событиями в Украине.

Ранее Международная федерация бокса (IBA) приняла решение отстранить Беларусь и Россию от турниров. Отстранение касается не только боксеров, но и официальных лиц, включая рефери и судей.

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