Руководитель одного из самых популярных независимых профсоюзов Василий Завадский год назад уехал из Беларуси. Он живет в Литве.

«Народная Воля» поинтересовалась, как у него дела.

– Василий Иванович, расскажите, как вам живется на чужбине?

– Уехал я ровно год назад. Живу в безопасности. Понятно, что по родине скучаю, хотелось бы вернуться, ну а в целом – наверное, грех жаловаться.

– Извините за нескромный вопрос, как держитесь материально?

– Свожу концы с концами, но подробнее не хотел бы рассказывать.

– А чем вы сейчас занимаетесь, где работаете? Читала, что вы зарегистрировали организацию, связанную с медицинскими вопросами…

– Да, мы объединились по профессиональному признаку с несколькими активистами, создали и зарегистрировали публичное учреждение «Врачи за правду и справедливость». Своей задачей видим объединять людей, которые сейчас вынужденно находятся за пределами Беларуси. Мы собираемся вместе, обсуждаем разные вопросы, находим пути решения проблем, помогать тем, кто находится в Вильнюсе, решать какие-то повседневные вопросы, в том числе и связанные с медициной.

– Вы уехали из Беларуси практически сразу после обыска в профсоюзном офисе. Тогда вы говорили, что вам грозит уголовная ответственность, был риск оказаться одним из фигурантов уголовного дела Николая Автуховича. Сейчас, через год, у вас есть какая-то информация об уголовном деле в отношении вас?

– Уголовного дела, насколько мне известно, на тот момент не было. И сейчас вроде бы тоже нет. На самом деле, на мой взгляд, нет никаких оснований для преследования.

Я год назад активно рассказывал в соцсетях, почему принял решение уехать. Сейчас некоторые белорусы пытаются сделать переводы тем, кто находится в местах лишения свободы. Говорят о том, что их берут на контроль или сообщают, что перевод запрещен. А со мной всё это случилось еще год назад. Наверное, это вообще был первый такой случай, потому что на почте даже сами сотрудницы были в шоке из-за того, что человеку нельзя сделать перевод, а когда начали вводить мои паспортные данные, у них красным цветом высветилось, что я нахожусь на контроле. Это были только первые звоночки…

Потом был обыск, когда в диване в нашем офисе нашли патрон. Ну и дальше мне стала поступать информация, что провокации на этом не остановятся. И я принял решение покинуть Беларусь.

– Не жалеете, что уехали?

– Нет. Ведь, когда я уехал, уже и с обыском ко мне домой приходили. И повторный обыск был в офисе. И то, что сейчас происходит с моими коллегами по профсоюзам, какое давление на них оказывается, – всё это говорит о сверхвысокой вероятности того, что если бы я остался в Беларуси, то, скорее всего, был бы не на свободе.

Поймите правильно: я уехал не потому, что боюсь заключения. Я почти 25 лет отработал в исправительной системе. К тому же в моей биографии есть эпизод почти годового заключения. Поэтому хочу сказать всем тем, кто сейчас находится в заключении: там можно жить, и даже проводить время с какой-то пользой, как бы это странно и цинично ни звучало. И там тоже работают люди – с разными взглядами.

Тем не менее на свободе от моей деятельности всё равно больше пользы.

– Ваши близкие остались в Минске?

– Уже после того, как я уехал, к родственникам приходили с обыском. Для них это был стресс и шок. Они вообще не имели отношения к моей работе, но были вынуждены всё это пережить.

А так я не могу сказать, что осуществляется преследование моих близких, которые находятся в Беларуси.

– Уезжая, вы говорили, что это будет короткое путешествие и вы скоро вернетесь…

– Периодически и сейчас у меня возникают мысли вернуться. Но как только я соберусь, то новый обыск случится, то аресты. Ну и я вижу, что происходит в Беларуси каждый день Людей бросают за решетку за аватарки в «Фейсбуке». Ну о чем можно говорить… Видимо, пока всё-таки рано возвращаться.

– Вы поддерживаете связь с независимыми профсоюзами, которые пока остались в Беларуси?

– Им сейчас архисложно. Осуществлять защиту даже элементарных трудовых прав сегодня крайне сложно. Но я знаю, что ребята продолжают работать, и я желаю им всяческих успехов.

– Как оцениваете то, что сегодня происходит в Беларуси?

– Это не моя мысль, но она мне кажется вполне здравой. То, что сейчас происходит и в Украине, и в Беларуси, – это всё следствие несменяемости власти. Если бы у нас и в России менялась власть, думаю, ничего такого не было бы. Сегодня Беларусь отчаянно втягивают в этот никому не нужный конфликт, где льется кровь и гибнут мирные люди. И всё ради чьих-то амбиций…

Сейчас, конечно, трудно делать какие-то оценки и прогнозы, потому что ситуация меняется стремительно. Как дальше всё будет развиваться – в основном, наверное, всё зависит от международного сообщества. Даже если российские войска захватят Киев и установят там свое марионеточное правительство – это отнюдь не будет означать, что Украина сдалась и там исчез национальный дух и стремление к свободе.

То же самое, кстати, и в Беларуси. Режим лишил свободы тысячи людей, в обществе нагнетается атмосфера репрессий и страха, но желание перемен и свободы – оно ведь никуда не делось у людей. Сегодня все хотят жить в мире и согласии.

Марина КОКТЫШ.

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Из личного дела

Василий Завадский – врач, эксперт в области защиты прав заключенных. В 1998–2010 годах был начальником медицинской службы Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.

В 2017 году учредил правозащитную организацию – учреждение социальной информации «TimeAct».

Публикация из № 19 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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