Соединенные Штаты вводят запрет на весь импорт энергоносителей из России.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

“Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США”, – сказал Байден.

По его словам, США понимают, что их европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, однако Вашингтон считает, что должен пойти на такой шаг, заявил Байден.

Власти США призывают частный сектор не взвинчивать цены и будут бороться со спекулянтами.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»