«Летом 2020 года в Беларуси разгорелся исторический спор, в котором столкнулись две идеологии», – так пишет доктор философских наук, профессор Вячеслав Оргиш в статье «Какая политическая реформа нужна стране» и дает свой анализ событий, произошедших после президентских выборов. Конечно, есть моменты, с которым я согласен, но есть и такие, с которым готов поспорить.

Ни ход проведения президентских выборов в 2020 году, ни последующие события никак не указывали на то, что это было столкновение двух идеологий.

На улицу вышли не только молодые люди, но и предприниматели, государственные служащие, врачи, спортсмены, ветераны войны, артисты, рабочие, а также пожилые люди, которых возмутило то, что результаты голосования сфальсифицировали, о чем свидетельствую многочисленные факты.

Сегодня модель управления страной исчерпала себя, как старый автомобиль, который, как его ни ремонтируй, меняя подшипники, форсунки, рулевые тяги, от этого не становится прочным и безопасным для езды. И тогда водитель покупает новый автомобиль, чтобы было комфортнее и надежнее ездить.

Так и в общественной жизни всё должно меняться, поскольку человеческая жизнь очень быстротечна и люди не хотят ждать 10 или 20 лет в неопределенности и бесперспективности, особенно молодое поколение.

Но, опять же, выступили с протестом не только молодые, но и всё общество, так как есть предел терпению, ожиданию лучшей жизни при отсутствии видения будущего страны.

Посмотрите, какой отток умнейших, талантливых людей идет уже второй год из-за репрессий, которые проводит государство. Наши лучшие кадры укрепляют экономики соседних государств, которые не потратили ни одной копейки на их образование.

Недавно разговаривал с айтишником, который сказал, что в стране практически не осталось опытных представителей этой сферы, ранее разрабатывавших дорогостоящие проекты и дававших в бюджет хороший доход. Теперь они поднимают экономику Польши, Литвы, Грузии и других стран. Смотрю, уже узбеки начинают создавать условия для айтишников, поскольку понимают, что хлопок, конечно, дает хороший доход, но сейчас прибыльный бизнес тот, где надо затрачивать меньше физического потенциала, опираясь на высокие технологии.

Двадцать семь лет оппозиция предпринимала усилия для поиска компромисса с управленческим классом. Мы не раз предлагали изменения в Конституцию и другие законы страны, которые подразумевали четкое разделение властей, возможность деятельности оппозиционных партий в легальных условиях, в том числе и в парламенте. Но политический режим постоянно уничтожал гражданское общество через различные репрессии: закрытие организаций, административные и уголовные дела против активистов оппозиции, лишение возможности финансирования внутри страны за счет добровольных пожертвований, лишение юридических адресов, шантаж, избиения и другие формы выдавливания из общественной жизни альтернативного мнения.

Конечно, это была огромная ошибка властей, которая и привела к массовым протестам после президентских выборов в 2020 году. Люди просто решили еще раз через выборы показать свое недоверие к нынешней власти и поддержали альтернативных кандидатов.

Весь мир оценил, как белорусы, протестуя на протяжении пяти месяцев, не применили насилия к правоохранительным органам, в то время как те использовали против них оружие, спецсредства. Порядок и чистота города во время полумиллионных акций протеста поразил людей из других стран: как можно цивилизованно проводить такие протесты без вандализма и нарушения общественного порядка?!

Нет ни одного случая убийства и серьезного ранения силовиков. Но в Следственный комитет было подано более 4000 заявлений о превышении власти сотрудниками милиции. Не расследованы трагические смерти Александра Тарайковского, Романа Бондаренко и других граждан, участвовавших в мирных протестах. Люди, получившие ранения и увечья, не получили компенсаций и извинений, не говоря уже о полноценной медицинской реабилитации.

Если анализировать уголовные дела, создается впечатление, что правоохранительные органы берут всех подряд под термин «экстремисты». Но на самом деле вижу, что огромное количество преследуемых властями лиц не имеют никакого отношения к экстремистской или другой противоправной деятельности. Однако они подвергаются ужасным испытаниям. Когда пенсионера направляют под арест на 12 суток. А он не может присесть в туалете, так как там нет унитаза, а у человека проблема с коленом. Вот в чем была нужда привлекать к аресту минчанина Николая Соломонова? Пусть бы председатель Верховного Суда Республики Беларусь Олег Сукало просто взял и изучил данное дело, чтобы понимать, как работают районные суды.

Это только один пример из сотни случаев несправедливых решений судов.

В чем я согласен с Вячеславом Оргишем, так это в том, что необходимость реальных изменений в сфере политических отношений назрела очень давно и власти надо было искать компромисс с оппозицией, поскольку последние всегда искали и предлагали этот диалог.

Белорусам не нужна революция – мы все за спокойный транзит от авторитарного правления к выборной власти, где голос избирателя учитывается.

События в Украине показали, что хочет того власть или не хочет, но процессы взаимного общения между людьми идут. Это связано не только с безопасностью нашей страны, но и с вопросом потери иммунитета нации. Именно ослабление государственности, отсутствие у людей веры в свою страну не только приведет к серьезному кризису в плане экономики, но и на психологическом уровне так встряхнет каждого человека, что десятилетий не хватит, чтобы сформировать в Беларуси устойчивую экономику и демократическую власть.

Изменения в Конституцию ничего не дадут для простого человека, поскольку всё равно в ней не предусмотрено место для оппозиционных партий, гражданских инициатив, свободной прессы, не обеспечен открытый подсчет голосов избирателей.

Я сторонник любых диалогов, но только так, чтобы мои воля и голос за изменения в обществе были реально реализованы для укрепления законности, справедливости и безопасности каждого из нас.

У меня нет желания уехать из страны. Хорошо там, где нас нет. Этот вывод я сделал после посещения многих стран мира. Люди всюду одинаковые, как и проблемы одни и те же, но жизнь их лучше в одном: там они могут реально избирать и отлучать от власти своих избранников.

Профессор Оргиш задался вопросом: как преобразовать белорусское политическое пространство?

Для начала белорусам надо сесть за один стол. Если власть сильна, то это будет не ее слабость, а, наоборот, мудрость и дальновидность, подтверждение того, что она желает мира в своем доме.

Люди, перенесшие издевательства, конечно, этого не забудут и будут требовать наказания виновных. Но эти вопросы поднимет любой следующий правопреемник власти, даже если он будет от нынешней номенклатуры, поскольку без доверия к новой власти не будет дальнейшего сотрудничества народа и государства.

Не все же милиционеры применяли насилие.

Кто может представлять гражданское общество, если власть решит искать компромисс в это сложное время?

Для меня очевидно, что единственная организация, которая имеет дипломатический канал общения с представителями Евросоюза, США и других стран, – это Министерство иностранных дел. И этот орган более-менее может восприниматься гражданами как площадка для поиска компромисса по выходу из сложившейся ситуации.

Уверен, что мне кто-то возразит: мол, это ничего не даст. Но заверю любого: даже на войне в Афганистане наши командиры делали всё, чтобы проливалось меньше крови наших солдат и афганцев. Лучший бой тот, который не состоялся. Я придерживаюсь данного опыта всю жизнь.

Со стороны гражданского общества есть в Беларуси люди, прошедшие государственную службу, имеющие опыт системной деятельности в различных отраслях экономики, в государственных органах, которые ранее были вынуждены покинуть работу на государство. Также за круглым столом должны быть лидеры независимых профсоюзов, представители демократических партий, активисты общественных объединений, ликвидированных в последние полгода, и авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются многие.

Мне не нравится слово, которое употребляет Вячеслав Оргиш в отношении гражданского общества, называя его противником нынешнего политического строя. Нет у нас противников, а есть белорусы, которые, может, по-разному смотрят на какие-то вещи, но не собираются идти в лобовую атаку с нынешней властью.

На первом заседании диалога между властью и оппозицией не должно быть много вопросов. Главный вопрос, который должен успокоить людей, – мораторий на репрессии в стране.

После этого, чтобы смягчить напряжение внутри общества, конечно, надо решать вопрос о пересмотре политических дел, что даст возможность политзаключенным выйти на свободу. Это будет приветствоваться многими белорусами, что на определенное время стабилизирует общество, которое сейчас находится в очень и очень заряженном состоянии.

Скажу как правовед: в законодательстве достаточно юридических механизмов, чтобы это сделать. Ну а после этого необходимо подготовиться к прямым и открытым выборам в законодательный орган. Если выборы будут демократичными, то не нужен никакой Закона об оппозиции, поскольку люди уже сейчас в большинстве в оппозиции к власти. И не надо создавать никаких новых правил, чтобы оппозиция прошла в парламент.

Мне кажется, что определение «оппозиция» больше подходит к существующей власти. Ведь если на выборах президента в 2020 году за Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светлану Тихановскую подписывались представители следственных органов, прокуратуры, должностные лица различных уровней власти, то это говорит о настроении государственных служащих, запросе на обновление условий их работы и в целом жизни страны.

Все они живут теми же проблемами, что и каждый из нас. Уехать из страны все не могут. Путь эмиграции сейчас непростой, тем более что мир живет еще в условиях пандемии коронавируса. Большинство людей хочет жить здесь и сейчас, а поэтому и голосовали за альтернативу.

Поэтому правильно говорить не об оппозиции, а о большей части общества, которая хочет без потрясений и войны изменить жизнь в стране в настоящем времени, а не бесконечно ждать чего-то несбыточного.

Итак, диалог с гражданским обществом и поиск компромисса должны начать в ближайшее время, пока Беларусь не втянута в войну с Украиной. Медлить нельзя!

Внутриполитический диалог нужен в первую очередь не для кого-то, а для нас самих, при этом не надо заострять внимание на том, будут ли сняты санкции, если власть освободит или смягчит наказание для политзаключенных. Сейчас главная проблема – развернуть равноправный диалог между элитами общества и найти компромисс.

То, что происходит сейчас, не оставляет нам времени на раздумья. Надо укротить свою гордыню, забыть претензии к друг другу, избавиться от тщеславия и искать путь к объединению нации.

Пришла новая эпоха, появились новые люди, новые взгляды и надежды. Наступает момент нашего шанса – для всех, кто за и кто против, главное – не упустить его!

Олег ВОЛЧЕК, участник боевых действий в Афганистане, заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада».

Публикация из № 19 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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