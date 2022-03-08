Антироссийские санкции, военные действия в Украине и продовольственные контрсанкции Беларуси значительно усложняют насыщение внутреннего рынка товарами критического импорта. Какова ситуация с поставками фруктов и овощей, бытовой электроники и рыбы?

С нового года, после введения правительством списка запрещенных к ввозу товаров, белорусским гипермаркетам пришлось отказаться от закупок фруктов и овощей в Европе. И хотя режим продовольственного эмбарго допускает использование квот на поставку продуктов питания, реально ими пока никто не воспользовался.

Заместитель директора компании STALOGISTIC Игорь Ковалев подтверждает, что после введения контрсанкций европейские фрукты и овощи в Беларусь не поставляются.

– И Беларусь, и Россия рассматривают сейчас другие варианты доставки фруктов. В первую очередь оцениваются возможности поставок из Средней Азии, Египта и Турции. При этом приходится учитывать, какую позицию займут поставщики фруктов с точки зрения санкций, – рассказал Ковалев.

На горизонте – другие порты

Уже сейчас с логистикой есть сложности: фрукты, которые доставляются по морю, прибывают в страну через Прибалтику. Из-за политической обстановки ожидается смена портов доставки со стран Балтии на порт Санкт-Петербурга. Так уже отгружаются бананы, но логисты сомневаются в устойчивости поставок через российские порты.

– По другим товарам мы видим, что многие морские перевозчики принимают решение не отправлять свои суда в российские порты. В Новороссийск – однозначно, и с портом Санкт-Петербурга уже есть вопросы – это не полный коллапс пока, но вопросов уже много. И новые поставки фруктов под вопросом, – заявил представитель логистической компании.

Сейчас белорусские логисты с особенным внимание следят за новостями о том, насколько поставщики фруктов склонны отправлять свои грузы в Россию и Беларусь, в какой мере будут ограничиваться судозаходы в российские порты. Сокращает возможности доставки и закрытость Одесского порта.

Сюрпризы расчетов

Традиционно расчеты за фрукты из Средней Азии, Турции и Египта идут в долларах, и сейчас многие предвидят сложности оплаты при закупках. В конечном итоге это может сказаться на ценах, прогнозирует Ковалев. И подытоживает: остается немного возможностей для доставки фруктов.

Электроника на марше

В поставках электроники в Беларусь традиционно работали два направления – Европа и Юго-Восточная Азия.

На поставки из Европы сейчас накладывается много ограничений: многие европейские компании прекратили отгрузки на российский рынок, а значит, перекрыт и канал в Беларусь. Те, кто не приостановил поставки, требуют от покупателей предоплату. Угроза отключения РФ и Беларуси от SWIFT мотивирует поставщиков заботиться о предоплате.

Некоторые поставщики добавляют к этому внутренние ограничения. До сих пор европейские поставщики страховали свою дебиторскую задолженность, но сейчас страховые компании отказываются страховать «дебиторку» от российских и белорусских клиентов.

Для логистики стали существенными ограничения, связанные с доступностью транспорта: многие литовские и польские перевозчики исключают доставку грузов в Россию из соображений риска неоплаты и безопасности, они переживают за свой транспорт в случае начала военных действий.

– Кроме того, участились случаи мародерства в отношении российских и белорусских перевозчиков в Европе. Когда злоумышленники видят российские или белорусские номера на грузовиках, то бьют стекла в кабинах, режут тенты, поэтому белорусские перевозчики сейчас размышляют, как правильно себя вести при перевозках из Европы. По этим причинам наличие и доступность транспорта в грузоперевозках под большим вопросом, – комментирует Ковалев.

План Б

При поставках бытовой электроники из Азии первой проблемой становятся расчеты. Китайские компании также хотят предоплату, поскольку платеж в долларах может не дойти. В такой ситуации российские компании прорабатывают варианты платежей в юанях.

Ограничения в судозаходах в российские порты также применимы к бытовой технике. Любая доставка из Азии предполагает фрахт двух судов: первый – до крупного европейского порта (Роттердама, Гамбурга), далее идет отправка в более мелкие порты, именно этот этап сейчас ограничен. Коллапса нет, но ситуация очень напряженная.

Поставки рыбы пока сохраняются

Поставки рыбы в Беларусь пока сохраняются в рамках наработанных логистических цепочек. Эту информацию Officelife.media подтвердили такие поставщики рыбы и морепродуктов, как «Джон Дори» и «Виталюр».

– Работаем штатно. Европейские машины идут по прежним маршрутам, – заявляют в компаниях.

Публикация из № 19 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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