Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Беларуси в иностранной валюте до уровня «CCC» с «B», отмечает ТАСС.

В Fitch считают, что новые санкции и вероятность принятия дополнительных мер, связанных с ролью Беларуси в военной операции России в Украине, наряду с тесными экономическими и финансовыми связями с РФ создают значительные угрозы для макрофинансовой стабильности и повышают уровень неопределенности относительно способности страны выполнять свои внешние обязательства.

Кроме того, в рейтинговом агентстве не уверены, что Россия готова оказать Беларуси финансовую поддержку, необходимую, по мнению агентства, для погашения еврооблигаций в 2023 году.

Также в Fitch полагают, что в связи с уже существующими ограничениями будут ослаблены как внешние, так и государственные финансы Беларуси, ухудшатся макроэкономические показатели. Кроме того, геополитические риски по-прежнему остаются на высоком уровне.

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