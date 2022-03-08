Если с юридической стороны будут основания подозревать кого-то в причастности к войне в Украине, то, вполне возможно, могут появиться соответствующие уголовные дела.
Вот что предусматривает Уголовный кодекс нашей страны.
Статья 122. Подготовка либо ведение агрессивной войны
1. Планирование либо подготовка агрессивной войны – наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
2. Развязывание либо ведение агрессивной войны – наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным лишением свободы, или смертной казнью.
Статья 123. Пропаганда войны
1. Распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой (пропаганда войны) – наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Пропаганда войны, совершенная лицами, занимающими высшие государственные должности, – наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
Публикация из № 19 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.
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