Возле офиса Белорусского фонда мира в Троицком предместье столицы в последние дни никакого ажиотажа не наблюдалось. С одной стороны, это объяснимо: в стране длинные выходные и широкое празднование Масленицы. Но с другой – у наших соседей идут боевые действия; обстрелы Украины ведутся в том числе с нашей территории; когда, если не сейчас, должен действовать Белорусский фонд мира?..

А ведь еще недавно Белорусский фонд мира был очень активен. 3,5 тысячи представителей этой организации заседали в участковых комиссиях по проведению референдума, 2,7 тысячи человек были в этих же комиссиях наблюдателями. Куда подевались все эти люди, когда появилась потребность действовать по предназначению организации – остановить войну в Украине?

Что такое Белорусский фонд мира?

27 апреля 1961 года, через две недели после полета в космос Юрия Гагарина, в СССР был учрежден Советский фонд мира. Его основателями стали четыре общественные организации – Комитет советских женщин, Советский комитет ветеранов войны, Советский комитет защиты мира и Советский комитет солидарности со странами Азии и Африки.

Председателем Советского фонда мира был избран знаменитый писатель Борис Полевой, чья «Повесть о настоящем человеке» на тот момент была культовой.

3 марта 1972 года на Второй Белорусской конференции сторонников мира была создана Белорусская республиканская комиссия содействия Советскому фонду мира, которую возглавил знаменитый скульптор, Герой Социалистического Труда, народный художник СССР Заир Азгур. Вскоре комиссия была преобразована в Белорусское отделение Советского фонда мира. К середине 1980-х в БССР насчитывалось свыше 14 тысяч комиссий содействия Фонду мира.

24 августа 1991 года началась новая страница в истории белорусских активистов Фонда мира. В этот день на внеочередной конференции Белорусского отделения Советского фонда мира был учрежден Белорусский фонд мира, ставший правопреемником советского.

Председателем Белорусского фонда мира был избран Марат Егоров – журналист, литератор, ветеран Великой Отечественной. Деятельность фонда в те годы была сосредоточена на помощи в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы.

Согласно официальной информации, на 1 января 2021 года численность членов организации составляла почти 19 тысяч человек. Деятельность Белорусского фонда мира сосредоточилась на различных акциях в память о Великой Отечественной войне.

В настоящее время Белорусский фонд мира возглавляет бывший депутат Палаты представителей Максим Мисько.

«Мы за всё хорошее»

Одно дело – говорить про мир, бороться «за мир во всем мире», и совсем другое – сделать хоть что-нибудь, чтобы остановить конкретную войну.

24 февраля, в день, когда Россия начала атаку на Украину, Белорусский фонд мира как ни в чем не бывало проводил инструктивно-методический семинар с организаторами Республиканского проекта «Школа мира» в учреждениях образования столицы. Обсуждали вопросы организации республиканского конкурса «Мир в душе – мир в стране!», фестиваля-слета семей «Дружная семья – сильная страна!», рекламирования самого фонда и школ мира при проведении различных массовых мероприятий. Будто и нет никакой войны. Будто не велись в это время обстрелы украинских городов и сел. Будто не гибли люди – как российские солдаты, ехавшие на учения, но оказавшиеся в мясорубке военных действий, так и украинские военные, мирные жители, старики, женщины, дети. Будто не сходили с ума белорусские матери, опасаясь, что их сыновей тоже пошлют убивать.

Только спустя неделю, 3 марта, когда несколько раз прозвучали заявления Александра Лукашенко о том, что белорусская армия в Украине не воюет и воевать не собирается, бюро правления Белорусского фонда мира наконец выступило с заявлением. Вот его текст:

«Фонд мира всегда был, есть и будет авангардом продвижения идей мира и добра. За эти годы нами реализованы многочисленные важные миротворческие инициативы как внутри страны, так и за ее пределами. Мы гордимся тем, что наша страна является миротворческой площадкой для урегулирования различных международных конфликтов, что сыновья независимой Беларуси не принимали участия ни в одном военном конфликте.

Сегодня, как никогда, мы особенно остро чувствуем, каким хрупким может быть мир, как никогда актуально и реально звучат слова, что от европейского конфликта до планетарного – один шаг.

Мы призываем всех политиков понять, что воинствующая риторика и желание померяться оружием приведут к нагнетанию ситуации и могут довести планету до глобальной катастрофы. Неужели мир забыл ужас последствий ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Чернобыльской катастрофы?

В это тревожное время наше общее будущее зависит от каждого из нас. В огромном потоке информации и жестокой информационной войне легко потерять друга, нажить себе врага, поссориться с близким человеком… Ни в коем случае нельзя культивировать в себе ненависть!

Нам всем необходимо остановиться и услышать друг друга!

Мы призываем все миротворческие организации разных стран сплотиться в поиске выхода из кризиса!

Пока мы вместе, пока мы едины, пока мы помогаем друг другу, пока мы слышим друг друга – у Мира есть шанс!»

Подайте голос

Это заявление – пример того, как, сказав много, не сказать ничего. Кому адресовано это послание? Кто должен остановиться и задуматься? Что конкретно намерен делать Белорусский фонд мира, помимо того, что озвучил призыв к миротворческим организациям «сплотиться в поиске выхода из кризиса»?

Может, активисты организации пойдут с пикетом к Белорусскому телевидению с требованием не сеять ненависть? Или не с пикетом, а хотя бы просто с беседами к редакторам и особо рьяным пропагандистским комментаторам, задачей которых является не давать людям правдивую объективную информацию, а зомбировать их враньем, старыми советскими догмами.

Может, гордые тем, что «сыновья независимой Беларуси не принимали участия ни в одном военном конфликте», они пойдут в Минобороны, Совбез, к командирам воинских частей, выедут к границе, где стоят наши войска, чтобы гарантировать, что так будет и впредь, чтобы не допустить втягивания белорусов в военный конфликт?

Может, руководитель фонда Максим Мисько, имеющий медаль Белорусского фонда мира «Заслуженный миротворец», действительно выступит миротворцем в конкретном военном конфликте, где погибают те, кого еще недавно называли братьями, – и русские, и украинцы.

Или хотя бы выступит миротворцем в конфликте внутри Беларуси. Ведь, как известно, 27 февраля, в день референдума, было задержано 800 человек, вышедших на протест против войны в Украине, заведено уголовное дело. По всей Беларуси в эти дни задерживали людей, выходивших на индивидуальные акции протеста против войны. Может, Белорусский фонд мира заступится за этих людей, потребует их освобождения, прекращения уголовного дела. Ведь, в конце концов, мирные акции против войны – это благородное дело. Это то, чем и должен заниматься Белорусский фонд мира. Это то, что он должен поощрять и приветствовать.

К сожалению, вопросы остаются без ответа. Борцы за мир ушли в кусты.

Иван СМОЛЯК.

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ДОСЬЕ

Мисько Максим Владимирович, председатель правления Белорусского фонда мира.

Окончил Минское суворовское военное училище. Служил в Советской Армии.

По окончании Белорусского института правоведения работал юристом на промышленных предприятиях.

В 2013 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

C 2013 года – доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного университета.

В 2012 году избран первым заместителем председателя общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет».

В 2014 году включен в состав координационного совета по вопросам деятельности кадетских училищ, специализированных лицеев, УО «Минское суворовское военное училище при Совете Безопасности Республики Беларусь».

С 2015 года возглавляет общественное объединение «Белорусский фонд мира».

В 2016 году стал депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Женат, имеет двоих сыновей.

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В руководство Белорусского фонда мира также входят:

Александр Чирко – подполковник в отставке, воин-интернационалист;

Георгий Козел – директор Минского государственного колледжа электроники;

Андрей Балабин – профессиональный военный, ранее работал заместителем начальника Главного управления материально-технического снабжения Управления делами президента. В настоящее время возглавляет совет директоров ЗАО «Патио», которое является ведущим розничным продавцом бытовой техники и электроники, известным в Беларуси под брендом «Пятый элемент»;

Вячеслав Новицкий – адвокат.

Публикация из № 19 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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