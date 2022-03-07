Власти Польши приняли решение не вести никаких военных действий со своей территории и не становиться стороной конфликта в Украине. Об этом сообщил в понедельник в эфире Польского радио руководитель канцелярии главы правительства республики Михал Дворчик, пишет Смартпресс.

“Польша не вела, не ведет и не будет вести никаких военных действий со своей территории. Мы не являемся стороной конфликта и не будем”, – констатировал он.

Отвечая на вопрос о перспективах отправки в Украину польских истребителей, Дворчик указал, что никакие решения по этому вопросу не приняты. “А если и будут приняты, то должны быть согласованы и приняты на уровне всего НАТО”, – указал он.

“В данный момент ведутся дискуссии на уровне НАТО, в том числе с США, на тему формата помощи, в том числе касающейся ведения Украиной оборонительных действий”, – сказал представитель польского правительства, напомнив, что Польша уже оказывает большую гуманитарную помощь. “Через Польшу, исходя из географического положения, идет часть помощи, которая потом попадает украинским вооруженным силам. Это общеизвестные факты”, – добавил он.

Аналогичную позицию высказал в эфире радио ZET заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. “Мы не будем предоставлять наши аэродромы. Это позиция Польши. Польские самолеты не будут воевать над Украиной. Это позиция Польши. Над Украиной воюют украинские самолеты”, – сказал он.

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