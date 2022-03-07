В Гааге в Международном суде ООН начинаются слушания в деле Украина против РФ

В Международном суде ООН начинаются слушания в деле по обвинению России в геноциде по отношению к Украине, сообщает Смартпреесс со ссылкой на украинские СМИ.
В частности, слушания в деле Украина против России, которые пройдут 7-8 марта во Дворце мира в Гааге, посвящены ходатайству об определении временных мер, о которых запросила Украина.
Слушания в связи с текущей пандемией COVID-19 пройдут в гибридном формате: некоторые члены Суда лично примут участие в устных слушаниях в Большом зале правосудия, некоторые – по видеосвязи. Представители сторон по делу будут принимать участие лично или по видеосвязи.
В первый день слушаний слово будет предоставлено украинской стороне. Второй день – российской.
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