В настоящее время во всех областях и Минске значительно снижается заболеваемость COVID-19 среди взрослого и детского населения, сообщает Минздрав.

В Минске и регионах проводится оперативное перепрофилирование коечного фонда в обычный, плановый режим работы.

Несмотря на то, что заболеваемость снижается, но COVID-19 все еще регистрируется в Беларуси. И основные способы уберечь себя от заболевания – это вакцинация, а также дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, гигиена рук.

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