Третий раунд переговоров Украины и России в Беларуси завершился, сообщают СМИ.

“Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены”, — сообщил по итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет», — добавил представитель украинской делегации.

Владимир Мединский о третьем раунде переговоров с Украиной: долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, но, надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают.

“Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, но они не были подписаны”, — добавил он.

“Мы хотели увезти конкретный результат, но мы видим, что это оказывается сложно. Поэтому переговоры будут быстро продолжены”, – член российской переговорной делегации председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

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