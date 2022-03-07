Популярнейшая социальная сеть TikTok ограничивает свою деятельность в России, сообщается в официальном твиттер-аккаунте команды.

«Безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом. Поэтому в свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и создание нового контента для нашего видеосервиса, пока мы будем изучать те последствия, с которыми можем столкнуться. При этом сервис обмена сообщениями в приложении не будет затронут.

Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы понять, когда можно полностью возобновить наши услуги, сделав безопасность главным приоритетом», — говорится в сообщении команды TikTok.

В приложении станут недоступны функции загрузки новых видео и стримы.

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