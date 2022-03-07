Цена газа в Европе обновила исторический рекорд и в ходе торгов превысила $3900 за тысячу кубометров.

При этом цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3899 за тысячу кубометров. С начала торгов цена газа возросла более чем на 79%, пишет Onliner.

Кроме того, цена нефти марки Brent сегодня достигла $139, хотя впоследствии и снизилась до значений около $130. И тем не менее рекордное значение достигалось в 2008 году, когда баррель оценивался в $143.

Стоимость алюминия во время торгов на Лондонской бирже металлов (LME) также обновила свой исторический максимум и превысила $4 тыс. за тонну.

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