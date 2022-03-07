ПалітыкаРоссийская делегация отправилась на третий раунд переговоров 07.03.2022 в 12:12Делегация РФ вылетела в Беларусь на третий раунд переговоров с Украиной, сообщают российские государственные СМИ.Поделиться ссылкой:Падтрымаць «Народную Волю» 10p 50p ПоддержатьДобавляйтесь! Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости! АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРАВ Польше заявили, что не являются и не будут являться стороной конфликта в УкраинеОткуда такая поддержка войны среди россиян?“Мои мысли с украинским народом”Газета «Народная Воля» і сайт www.nv-online.info – абсалютна розныя інфармацыйныя крыніцы 26.06.2018 в 16:50Новае на сайцеООН: По меньшей мере 1 207 гражданских были убиты или ранены... 07.03.2022 в 18:24Британия не будет облегчать визовый режим для Украины 07.03.2022 в 16:17Беларусь отстранена от Всемирных игр 2022 07.03.2022 в 15:47В Польше заявили, что не являются и не будут являться стороной... 07.03.2022 в 15:29Как питаться в Великий пост 07.03.2022 в 15:15