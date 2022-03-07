Прогноз по валютам: на сколько могут вырасти доллар и евро на этой неделе

Что происходило на валютном рынке в начале марта и каких курсов иностранных валют можно ждать на текущей неделе? Об этом рассказал специально для Myfin.bу старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

– Если говорить о внешних рынках, то за прошедшую неделю пара евро/доллар умеренно снизилась с 1,1190 до 1,1110, или на 0,7%.

Более важным и очевидным фактором было крушение российского рубля. Основная причина падения российской валюты – это боевые действия в Украине. Но еще одним важнейшим фактором стала заморозка золотовалютных резервов России, по крайней мере той их части, которая хранится в странах Запада. Это означает, что российский Центробанк не может использовать ни доллары, ни евро для интервенций на своем

В результате за неделю стоимость доллара в России повысилась с 83,7 до 109,3 российского рубля, или на 30,6%. Евро вырос за неделю с 93,6 до 121,4 российского рубля, или на 29,7%.

При такой ситуации к белорусскому рублю, естественно, доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Доллар за неделю вырос на 12,31%, евро подорожал на 11,56%, а российский рубль упал на 13,98%.

Курьезно, что в итоге падение российского рубля перевесило рост доллара и евро, и валютная корзина за неделю снизилась на 1,84%. То есть можно констатировать, что по итогам недели белорусский рубль даже укрепился, после снижения на предыдущей неделе. Естественно, что доллар и евро обновили максимумы с начала года, а российский рубль – минимум. Кстати, валютная корзина к середине недели успела обновить максимум с начала года, несмотря на то, что по итогам недели снизилась.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»