По меньшей мере 1 207 гражданских лиц были убиты или ранены на Украине с 24 февраля, сообщило 7 марта в Женеве Управление верховного комиссара ООН по правам человека, передает ТАСС.

По обновленным данным ООН с 24 февраля более 1,7 млн человек выехали из Украины, пишет Onliner. Вот куда уезжают люди от боевых действий:

  • Польша — 1 млн.
  • «Другие европейские страны» — 183 тыс.
  • Венгрия — 180 тыс.
  • Словакия — 128 тыс.
  • Молдова — 82 тыс.
  • Румыния — 78 тыс.
  • Россия — 53 тыс.
  • Беларусь — 406

Жозеп Боррель заявил, что ЕС ожидает еще около 5 млн беженцев с Украины.

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