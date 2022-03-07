Какие бренды покидают Беларусь

Каждый день список компаний, которые заявили о сворачивании бизнеса в Беларуси, становится все длиннее. Кто уже заявил об уходе?

Thinktanks.by составил список компаний, которые уже заявили о своем уходе из страны или о приостановке деятельности. В список вошло 22 бренда:

IKEA

О приостановке деятельности в Беларуси и России заявила производственно-рознично торговая группа IKEA, которая является одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

Intel

Американский производитель компьютерных чипов Intel объявил о приостановке отгрузки своей продукции в Беларусь и Россию. Решение связано с американскими санкциями и с позицией компаний относительно боевых действий, которые Россия ведет в Украине.

AMD

Компания AMD официально объявила, что прекращает поставки своей продукции в Россию и Беларусь в связи с новыми санкциями США.

DHL

Доставку грузов и документов в Россию и Беларусь приостановила также транснациональная почтово-логистическая компания DHL, входящая в состав группы компаний Deutsche Post DHL.

H&M

В Минске прекращают работу магазины H&M, приостановив продажи «на неопределенный срок». Магазины расположены в Минске и Гродно.

Hollywood

Решение крупнейших голливудских киностудий (среди которых Paramaunt, Sony, Warner Bros., Disney, Universal Pictures) не предоставлять в прокат в России свои новые фильмы, автоматически распространилось и на Беларусь.

Bolt

Сервис такси Bolt заявил о полном уходе с белорусского рынка, хотя ранее сообщалось, что компания собирается инвестировать в Беларуси несколько миллионов долларов.

Booking.com

Президент компании Booking.com Гленн Фогель заявил, что сервис туристических услуг приостанавливает деятельность в России и Беларуси.

Lietuvos Pastas

Национальный оператор почтовых услуг Литвы (Lietuvos Pastas) приостановил денежные переводы в Россию и Беларусь.

Maersk

Датская транспортно-логистическая компания Maersk приостановила прием новых заказов на перевозки в Беларусь. Ограничения не затронут доставку продуктов питания, лекарств и гуманитарных товаров, но эти грузы тоже будут проходить тщательную проверку.

Airbnb

Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb уходит из Беларуси и России. Об этом сообщил гендиректор американской компании Брайан Чески.

Olvi plc

Совет директоров Olvi plc принял решение прекратить экспорт в Россию и Беларусь и начать уход с белорусского рынка, сообщила финская компания. В Беларуси ей принадлежит ОАО “Лидское пиво” (финскому холдингу принадлежит 96,4% акций предприятия).

Решение, принятое холдингом, владеющим также пивоваренными заводами в Финляндии, Эстонии, Литве и Латвии, связано с событиями в Украине.

American Express

Американская финансовая компания American Express приостановила оказание услуг на территории России и Беларуси.

MAN

Автомобильный концерн MAN прекращает экспорт грузовиков и комплектующих в Россию и Беларусь. Об этом говорится в заявлении дочерней компании группы Volkswagen. Компания сообщила, что «в свете боевых действий у MAN возникли перебои со снабжением и как следствие перебои с производством». В Беларуси создано и работает совместное предприятие «МАЗ-MAN». Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск до 3000 автомобилей в год, на предприятии работает около 350 человек.

iHerb

Крупнейший маркетплейс БАДов iHerb заявил на своем сайте, что с 28 февраля «в связи с текущими событиями» вынужден временно прекратить обработку новых заказов для отправки в Россию, Украину, Беларусь и Молдову.

Kemira

Международная химическая компания Kemira со штаб-квартирой Финляндии заявила о приостановке поставок в Россию и Беларусь.

Ponsse

Один из крупнейших финских производителей лесной техники Ponsse уходит из России и Беларуси. Как говорится в официальном сообщении компании, она прекращает поставку своих лесозаготовительных машин на российский и белорусский рынки. По оценке самой компании, ее продажи в России и Беларуси составляли примерно 20 процентов от чистой выручки компании в 2021 году.

Bitfly

Компания Bitfly опубликовала заявление, согласно которому подконтрольный ей майнинг-пул Ethermine больше не будет обслуживать криптошахтеров из России и Беларуси. Свое решение они мотивируют соблюдением санкционных требований регуляторов США и ЕС и действием закона о борьбе с отмыванием средств и противодействия нелегальным финансовым операциям.

EA Games

Один из крупнейших производителей компьютерных игр EA Games сначала удалил российские и белорусские команды из своих игр NHL 2022 и FIFA, а затем объявил об остановке продаж своих продуктов в России и Беларуси.

CD Projekt RED

Польская компания CD Projekt RED, подарившая миру игры серии Ведьмак и Cyberpunk 2077, решила покинуть российский и белорусский рынки. «CD PROJEKT Group приняла решение остановить продажи наших игр в России и Беларуси. Это коснется цифровых и физических копий. Мы надеемся на понимание всех игроков, которых это затронет. Ранее купленные копии игр, а также патчи и хотфиксы к ним продолжат работать», – говорится в сообщении компании.

FedEx

Американский поставщик почтовых и курьерских услуг FedEx заявил о приостановке деятельности на белорусском рынке. На какое время – не указывается. Приостановка действует «до специального уведомления».

UPS

Как сообщает компания, «UPS бесплатно вернет посылки, которые уже следовали в Россию и на Украину, отправителям, если это будет возможно. Компания старается обеспечить непрерывное обслуживание и минимизировать сбои», — уточняется в сообщении перевозчика.

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