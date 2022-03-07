Как питаться в Великий пост

Сегодня у православных верующих начался Великий пост, который продлится до 23 апреля 2022 года.
Как правильно питаться в Великий пост рассказывает известный белорусский диетолог Ирина Яблонская.
— Прежде чем начать поститься, обследуйтесь и убедитесь в том, что вы здоровы! – напоминает Ирина Яблонская. — Помните о том, что Великий Пост, прежде всего, это время для очищения души, для благородных поступков. Поменьше сплетен, побольше добрых дел. 10 добрых дел в день – считайте, что Вы выполнили свой постный долг. Пост — это ежедневная молитва. Сомневаюсь, что все, кто будут поститься, будут молиться утром, днем, вечером и перед каждым приёмом пищи. Но есть те, которые будут это делать!
Итак, как не навредить своему здоровью в Великий Пост? Как нужно питаться, чтобы соблюдать баланс белков-жиров и углеводов, восполнять необходимые нутриенты?
В рационе, помимо углеводов и жиров, должны быть белки растительного происхождения: бобовые (нут, горох, фасоль, маш, чечевица). В других растительных продуктах тоже есть белок, но его количество незначительно.
Старайтесь разнообразить свой рацион цельнозерновыми крупами (овсяной, пшеной, кукурузной, необработанным рисом, перловой крупой, киноа).
Ешьте не менее 500 г в день свежих овощей! В ежедневном рационе должны быть орехи, зелень, фрукты и ягоды.
10 растительных продуктов богатых белком:
- спирулина
- киноа
- бобовые
- зелёная гречка
- шпинат
- курага
- брокколи
- тыквенные семечки
- кунжут
- авокадо
Помните о питьевом режиме. Соблюдайте водный баланс.
В качестве напитков отдавайте предпочтение ягодным морсам – клюква, брусника, смородина, облепиха, калина.
Травяные чаи – Иван – чай, эхинацея. Полезны отвары шиповника.
Берегите своё здоровье! Не навредите себе!
Кому нельзя поститься?
- детям
- подросткам
- беременным
- пожилым людям⠀
При заболеваниях:
- железодефицитная анемия
- остеопороз
- мочекаменная болезнь
- хронический холецистит
- заболевания щитовидной железы
- в период менопаузы
- при заболеваниях ЖКТ
- при авитаминозах
- сахарном диабете
- при заболеваниях ССС
И многих других синдромах и диагнозах.
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