Как питаться в Великий пост

Сегодня у православных верующих начался Великий пост, который продлится до 23 апреля 2022 года.

Как правильно питаться в Великий пост рассказывает известный белорусский диетолог Ирина Яблонская.

— Прежде чем начать поститься, обследуйтесь и убедитесь в том, что вы здоровы! – напоминает Ирина Яблонская. — Помните о том, что Великий Пост, прежде всего, это время для очищения души, для благородных поступков. Поменьше сплетен, побольше добрых дел. 10 добрых дел в день – считайте, что Вы выполнили свой постный долг. Пост — это ежедневная молитва. Сомневаюсь, что все, кто будут поститься, будут молиться утром, днем, вечером и перед каждым приёмом пищи. Но есть те, которые будут это делать!

Итак, как не навредить своему здоровью в Великий Пост? Как нужно питаться, чтобы соблюдать баланс белков-жиров и углеводов, восполнять необходимые нутриенты?

В рационе, помимо углеводов и жиров, должны быть белки растительного происхождения: бобовые (нут, горох, фасоль, маш, чечевица). В других растительных продуктах тоже есть белок, но его количество незначительно.

Старайтесь разнообразить свой рацион цельнозерновыми крупами (овсяной, пшеной, кукурузной, необработанным рисом, перловой крупой, киноа).

Ешьте не менее 500 г в день свежих овощей! В ежедневном рационе должны быть орехи, зелень, фрукты и ягоды.

10 растительных продуктов богатых белком:

спирулина

киноа

бобовые

зелёная гречка

шпинат

курага

брокколи

тыквенные семечки

кунжут

авокадо

Помните о питьевом режиме. Соблюдайте водный баланс.

В качестве напитков отдавайте предпочтение ягодным морсам – клюква, брусника, смородина, облепиха, калина.

Травяные чаи – Иван – чай, эхинацея. Полезны отвары шиповника.

Берегите своё здоровье! Не навредите себе!

Кому нельзя поститься?

детям

подросткам

беременным

пожилым людям⠀

При заболеваниях:

железодефицитная анемия

остеопороз

мочекаменная болезнь

хронический холецистит

заболевания щитовидной железы

в период менопаузы

при заболеваниях ЖКТ

при авитаминозах

сахарном диабете

при заболеваниях ССС

И многих других синдромах и диагнозах.

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