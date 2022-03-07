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Сегодня у православных верующих начался Великий пост, который продлится до 23 апреля 2022 года.

Как правильно питаться в Великий пост рассказывает известный белорусский диетолог Ирина Яблонская.

— Прежде чем начать поститься, обследуйтесь и убедитесь в том, что вы здоровы! – напоминает Ирина Яблонская. — Помните о том, что Великий Пост, прежде всего, это время для очищения души, для благородных поступков.  Поменьше сплетен, побольше добрых дел. 10 добрых дел в день – считайте, что Вы выполнили свой постный долг. Пост — это ежедневная молитва. Сомневаюсь, что все, кто будут поститься, будут молиться утром, днем, вечером и перед каждым приёмом пищи. Но есть те, которые будут это делать!

Итак, как не навредить своему здоровью в Великий Пост? Как нужно питаться, чтобы соблюдать баланс белков-жиров и углеводов, восполнять необходимые нутриенты?

В рационе, помимо углеводов и жиров, должны быть белки растительного происхождения: бобовые (нут, горох, фасоль, маш, чечевица). В других растительных продуктах тоже есть белок, но его количество незначительно.

Старайтесь разнообразить свой рацион цельнозерновыми крупами (овсяной, пшеной, кукурузной, необработанным рисом, перловой крупой, киноа).

Как питаться в Великий пост
Фото: инстаграм

Ешьте не менее 500 г в день свежих овощей! В ежедневном рационе должны быть орехи, зелень, фрукты и ягоды.

10 растительных продуктов богатых белком:

  • спирулина
  • киноа
  • бобовые
  • зелёная гречка
  • шпинат
  • курага
  • брокколи
  • тыквенные семечки
  • кунжут
  • авокадо

Помните о питьевом режиме. Соблюдайте водный баланс.

В качестве напитков отдавайте предпочтение ягодным морсам – клюква, брусника, смородина, облепиха, калина.

Травяные чаи – Иван – чай, эхинацея. Полезны отвары шиповника.

Берегите своё здоровье! Не навредите себе!

Кому нельзя поститься?

  • детям
  • подросткам
  • беременным
  • пожилым людям⠀

При заболеваниях:

  • железодефицитная анемия
  • остеопороз
  • мочекаменная болезнь
  • хронический холецистит
  • заболевания щитовидной железы
  • в период менопаузы
  • при заболеваниях ЖКТ
  • при авитаминозах
  • сахарном диабете
  • при заболеваниях ССС

И многих других синдромах и диагнозах.

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