Оргкомитет Всемирных игр-2022 отстранил спортсменов из России и Беларуси от турнира, сообщает официальный сайт соревнований.

Совет директоров Организационного комитета Всемирных игр 2022 года в Бирмингеме проголосовал за запрет спортсменам и официальным лицам из России и Беларуси участвовать во Всемирных играх 2022 года в Бирмингеме в июле этого года, пишет Thinktanks.by.

Это решение соответствует рекомендации Исполнительного совета Международного олимпийского комитета, принятой сегодня утром. Всемирные игры 2022 года, которые пройдут с 7 по 17 июля, организованы при поддержке Международного олимпийского комитета, сообщается на сайте игр.

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года.

Организатором Всемирных игр является Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), образованная в 1980 году по инициативе руководителей 12 спортивных федераций, стремившихся к популяризации и повышению статуса своих видов спорта вплоть до включения их в Олимпийскую программу.

Ранее Международная мотоциклетная федерация (FIM) приостановила лицензии мотогонщиков из России и Беларуси, а также все чемпионаты в них.

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