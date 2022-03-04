Война народная: украинец затопил яхту российского олигарха. Суд в Испании выслушал украинца и отпустил его без предъявления обвинений.

Украинский моряк Тарас Остапчук на Майорке затопил роскошную яхту одного из директоров российской компании по производству оружия “Ростех”.

С чего все началось?

На днях на Майорке сотрудники Гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном затоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, базирующейся в порту Адриано, в Кальвиа. Задержанный работал на яхте “Леди Анастасия” около десяти лет. Владельцем катера является гражданин России Александр Михеев, который занимал должность главы российской вертолетной корпорации холдинга “Ростех”.

Украинец Тарас Остапчук предстал перед судом, но его отпустили без предъявления обвинений. Свой поступок моряк объяснил тем, что владелец судна отвечает за производство оружия, с помощью которого напали на его страну. Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме Киева, он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и разозлился. В таком состоянии он вернулся на борт и решил отомстить владельцу.

Что говорит о своем поступке моряк?

“Агрессию надо прекращать. Яхта, на которой я работал, принадлежит олигарху, который является главой корпорации, производящей российскую технику. Меня арестовали на сутки, я все объяснил, суд выслушал меня, и поскольку Испании не был нанесен ущерб, меня отпустили. Если владелец подаст иск о возмещении ущерба, я должен приехать на рассмотрение дела”, — рассказал моряк Тарас Остапчук.

Мужчина потерял работу, однако уверен, что олигархи, потеряв свое имущество, могут прекратить войну в Украине.

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