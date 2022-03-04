УКРАІНА. ДЗЕВЯТЫ ДЗЕНЬ ВАЙНЫ (АНЛАЙН)

Дзевяты дзень баявых дзеянняў ва Украіне…

16:21

НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной – Столтенберг

16:09

Члены НАТО сегодня обсудят введение над Украиной бесполетной зоны – Financial Times

15:54

В Европе массово скупают таблетки “от радиации”

В странах Восточной Европы очень серьезно восприняли захват российскими военными Чернобыльской АЭС и слова президента Путина о переводе на особый режим несения службы российских сил защиты, к которым относится и стратегический ядерный арсенал страны.

По данным Рейтер, в Болгарии за последнюю неделю было продано столько же препаратов йода, сколько обычно продают за целый год. В Польше число продающих его аптек за тот же срок выросло в два с лишним раза.

15:51

Верховная Рада поддерживает введение миротворцев в Украину и требует немедленного внедрения бесполетной зоны над территорией Украины. Об этом заявил Александр Корниенко, вице-спикер Верховной Рады

15:29

По заявлению Министерства обороны РФ, события на Запорожской АЭС этой ночью связаны с попыткой “провокации украинскиех националистов”, открывших огонь по мобильному патрулю Росгвардии из окон … “учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции”, совершивших затем поджог здания.

15:07

Песков: Нового телефонного разговора Путина и Байдена по теме Украины в планах нет.

15:00

Кремль считает, что переговоры РФ и Украины в нынешней ситуации должны вестись в тишине и не быть предметом огласки, заявил Песков.

Речь о подписании каких-либо документов по итогам российско-украинских переговоров пока не идет, сообщил пресс-секретарь президента. Элементы российской позиции доведены до сведения Украины на переговорах делегаций.

Песков также заявил, что на переговорах РФ и Украины у делегаций есть возможность доносить друг до друга свои позиции четко и без лишних посредников, передает ТАСС.

14:59

НАТО будут обсуждать внедрение запрещенной для полетов зоны над Украиной.

Переговоры по этому поводу начнутся уже сегодня, 4 марта, сообщает издание Onet. pl со ссылкой на заявление министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса:

“Министр иностранных дел Испании заявил, что НАТО будет обсуждать возможное введение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Обсуждение должно состояться в пятницу во время саммита военного Альянса под руководством США”

14:55

Лукашенко выразил Путину поддержку действиям РФ на Украине, сообщили в Кремле.

14:37

Наиболее тяжелое положение дел на Украине сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе – практически гуманитарная катастрофа — Минобороны России

14:31

Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование нарушений прав в ходе агрессии РФ против Украины.

14:26

Верховная рада призвала ЕС, США и Британию ввести санкции против всех российских и белорусских госпредприятий, в том числе “Газпрома”, “Роскосмоса” и РЖД.

14:23

Северный совет приостанавливает сотрудничество с Россией и Беларусью.

“Военное нападение России на Украину делает невозможным продолжение сотрудничества в нынешних условиях”, – заявили в совете.

14:22

ЕС заявил, что приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Беларусью.

14:20

Бои идут под Киевом, Харьков и Чернигов под обстрелом: советник главы офиса президента Украины.

14:12

НАТО не ищет конфликта, но если конфликт начнется, альянс будет защищать каждый дюйм своей территории, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

14:10

Около 20 тысяч детей приехали из Донбасса на территорию России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова. По его словам, “все дети с понедельника максимально пошли в школу, детские сады”.

14:01

Panasonic приостанавливает торговые сделки с Россией.

13:45

Зеленский потребовал немедленного закрытия неба над Украиной из-за ситуации на Запорожской АЭС. Там в ночь с 3 на 4 марта в результате обстрела произошло возгорание в учебно-тренировочном корпусе.

13:37

Мининформ Беларуси 3 марта принял решение об ограничении доступа к украинским интернет-ресурсам rbc.ua и inforesist.org, сообщается на сайте министерства.

На этих ресурсах “выявлены многочисленные факты размещения экстремистских материалов в нарушение статьи 38 Закона о СМИ”, отмечает Мининфом.

13:26

Глава МИД Британии призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора — ТАСС.

13:23

США используют украинский кризис для дискредитации и клеветы в адрес Китая, пытаясь таким образом снять с себя ответственность за ситуацию, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

13:11

Компания “Яндекс” предупредила о риске дефлота. Это может произойти в том случае, если держатели облигаций “Яндекса” с погашением до 2025 года воспользуются правом потребовать их погашения на сумму $1,25 млрд. Такое право предоставляется им, если торги акциями компании приостанавливаются более чем на пять торговых дней.

13:02

Власти Великобритании планируют размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов – The Times

12:46

Лукашенко: Наших детей мы не будем посылать на войну.

12:30

Авиакомпания S7 объявила, что с 5 марта закрывает все международные рейсы.

12:22

Украіна просіць Міжнародны камітэт Чырвонага Крыжа тэрмінова дапамагчы ў стварэнні гуманітарных калідораў.

12:21

Минздрав России: есть отдельные сигналы о задержках с поставками ряда лекарств, но это не отказ заводов, а задержки из-за логистики.

12:19

Лукашенко: Обновленный Основной закон вступит в силу 15 марта – в День Конституции Республики Беларусь.

12:15

НАТО не является стороной конфликта в Украине и не стремится к войне с Россией – Столтенберг.

12:12

В Чернигове в результате бомбардировки жилых районов 3 марта погибли 47 человек. Среди погибших – 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек, сообщает ОГА.

12:04

В Херсоне начали транслировать 24 российских телеканала и 3 радиоканала – украинские СМИ.

12:00

Генеральная прокуратура Беларуси завела еще одно уголовное дело на Светлану Тихановскую за “призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности“.

11:53

Российские военные взяли под контроль украинский Энергодар, передает Минобороны РФ

11:31

Госпогранкомитет Беларуси опровергает участие белорусских пограничников в военных действиях в Украине.

“Еще раз обращаем внимание на то, что все белорусские пограничники находятся на территории Республики Беларусь и никакого участия в боевых действиях не принимают”, – говорится в сообщении ГПК.

11:27

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Анатолия Булавко заявил об усилении состава дежурных сил по противовоздушной обороне по всему периметру границы, сообщает Министерство обороны Беларуси.

11:25

В МИД России заявили, что планируют сделать российские санкционные списки с перечнем иностранных граждан более открытыми и гласными

10:53

“Газпром” поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме, сообщил представитель.

10:52

AMD и Intel официально подтвердили, что приостановили поставки всей продукции в Россию и Беларусь на фоне международных санкций.

10:48

Swarovski приостанавливают продажи в России.

10:47

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что был нанесён ракетный или бомбовой удар по 25-й школе города.

Информация по жертвам и пострадавшим уточняется. Фактически, половина школы уничтожена. Идут спасательные работы.

10:42

Porsche остановила поставки автомобилей в Россию.

10:39

Беларусь призывает дать возможность людям покинуть зону конфликта в Украине.

Более миллиона человек выехали из Украины за последнюю неделю. По информации ООН, это самое быстрое массовое переселение в XXI веке.

10:34

Япония направит Украине гуманитарную помощь, включая бронежилеты, зимнюю одежду, провиант.

10:33

Госдума приняла закон о крупных штрафах и лишении свободы на срок до трех лет за призывы к санкциям против РФ.

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях вооруженных сил России.

10:09

Королева Великобритании Елизавета II сделала “щедрое частное” пожертвование в фонд помощи украинским беженцам, созданный Комитетом по чрезвычайным ситуациям – The Daily Telegraph

10:03

Датская Maersk приостанавливает прием новых заказов на перевозку контейнеров с товарами первой необходимости в/из портов Санкт-Петербург, Калининград и Новороссийск, сообщила компания.

10:01

Мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, заявил, что в городе и на станции бои не идут.

9:56

Советник президента Михаил Подоляк еще раз призывал мировое сообщество закрыть небо над Украиной:

“Логика этой войны – наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Только закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнёрам взять и на себя ответственность за окончание войны”

9:53

Ситуация по организации гуманитарного коридора на 8:30.

Ожидается получение детального плана гуманитарного «зеленого» коридора при условии объявления режима тишины.

9:46

РИА Новости: Второй раунд переговоров России и Украины, оценки западных СМИ:

Washington Post

Хотя Москва и Киев и договорились в ближайшее время продолжить переговоры и провести третий раунд, пропасть между двумя сторонами настолько велика, что затрудняет достижение прорыва.

New York Times

Прогресс, достигнутый за столом переговоров, был небольшим.

Wall Street Journal

Согласование гуманитарных коридоров может предоставить такую необходимую помощь в этом конфликте.

9:45

Посольство России потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента России Владимира Путина.

9:44

Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных, сообщила инспекция ядерного регулирования Украины. Работники станции продолжают контролировать состояние энергоблоков.

9:42

Британские власти, несмотря на все усилия, не могут ввести санкции против Романа Абрамовича – не хватает “разумных оснований”, пишет Times.

9:38

В Чехии из-за увеличения числа беженцев из Украины введен режим ЧС, сообщает информационное агентство ЧТК.

9:37

Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk приостанавливает работу в России из-за военной операции на Украине.

9:36

Google больше не продаёт рекламу на рынке России – Reuters.

9:33

Сервис аренды жилья Airbnb объявил, что приостанавливает работу на территории России и Беларуси.

Генеральный директор компании Брайан Чески объяснил, что из-за введенных против этих двух стран международных санкций осуществление финансовых операций и контроль над предоставлением услуг на их территории стали невозможны.

9:32

Минторг США из-за ситуации на Украине вводит экспортные ограничения в отношении 91 организации и лица, 81 из них базируется в РФ.

9:30

ЦБ РФ 4 марта вновь решил не проводить фондовые торги на Московской бирже.

9:27

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Международный Красный Крест и подразделение организации на Украине с просьбой посетить российских военнослужащих, попавших в плен — ТАСС

8:45

Вокалист Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн сообщил об отмене концертов в декабре в Москве и Новосибирске.

Также об отмене концерта на фестивале Park Live 15 июля объявила американская рок-группа Slipknot.

8:40

У аэрапортах Масквы затрымалі ці адмянілі 137 рэйсаў.

8:37

Голливудская звезда украинского происхождения Мила Кунис (из Черновцов) и ее муж Эштон Катчер пожертвовали Украине 3 млн долларов.

8:33

Пожар на Запорожской АЭС не затронул “основное” оборудование, сообщает МАГАТЭ со ссылкой на украинские власти.

Однако МАГАТЭ переводит Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режим круглосуточного реагирования

8:28

На Запорожской АЭС начался пожар из-за обстелов.

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщает, что обстрелы одного из крупнейших ядерных объектов в Европе являются угрозой всемирного уровня. Эта станция в полтора раза мощнее Чернобыля. Уже есть попадание в первый энергоблок. Первый энергоблок, в который попали, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели, сообщают украинские СМИ.

Видео с камеры наблюдения:

На Запорожской АЭС горели помещения учебного и лабораторно-бытового корпусов.

В 05:20 на Запорожскую АЭС в Энергодаре выехали подразделения ГСЧС на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе.

«Руководством станции было принято решение включить защиту. К счастью, админкорпус поврежден, но не загорелся. Коллектив станции принимает все меры для локализации проблемы», – сообщил глава Запорожской ОГА.

Пожар уже ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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Ізноў не змаўкаюць сірэны паветранай трывогі ва ўкраінскіх гарадах

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Важныя падзеі 3 сакавіка:

Прайшоў другі раунд перагавораў Расіі і Украіны. Міхаіл Падаляк заявіў, што ўкраінскі бок не атрымаў вынікаў, на якія разлічваў. Таксама, паводле слоў Падаляка, Расія і Украіна дамовіліся па шэрагу гуманітарных пытанняў, у тым ліку аб магчымасці часовага спынення агню для арганізацыі гуманітарных калідораў.

Вярхоўная Рада просіць Арганізацыю Аб’яднаных Нацый увесці на тэрыторыю Украіны міратворчыя сілы згодна з рэзалюцыяй ААН “Аб’яднанне дзеля міру” ад 1950 года. Аб гэтым гаворыцца ў прынятым сёння парламентам звароце да шэрага міжнародных арганізацый.

Кіраўнік МЗС Украіны заявіў, што заўтра прыме ўдзел у сустрэчы кіраўнікоў МЗС НАТА, узніме пытанне аб закрыцці неба над Украінай.

“Горшае яшчэ наперадзе”, — Эманюэль Макрон лічыць, што сітуацыя ва Украіне можа пагоршыцца, і настроены “песімістычна” пасля тэлефоннай размовы з Уладзімірам Пуціным.

УЕФА забараніў зборнай Беларусі і беларускім клубам праводзіць міжнародныя матчы на тэрыторыі краіны.

Звязаныя з расійскімі аўтарамі ці выканаўцамі культурныя мерапрыемствы масава адмяняюцца ў Польшчы.

Вярхоўная Рада прыняла закон аб прымусовым адабранні расійскай уласнасці ва Украіне.

“Формула-1” аб’явіла, што разрывае кантракт на правядзенне гран-пры Расіі, разлічаны да 2025 года.

ІКЕА заявіла, што прыпыняе працу ў Расіі і Беларусі.

Японія замарожвае актывы “расійскіх алігархаў”.

Раскосмас у адказ на санкцыі не будзе больш пастаўляць ракетныя рухавікі ў ЗША.

Беларускім і расійскім паралімпійцам забаранілі выступіць на Паралімпіядзе ў Пекіне.

Сусветны банк спыніў усе свае праграмы ў Расіі і Беларусі.

Міжнародны суд у Гаазе пачаў расследаванне дзеянняў Расіі на Украіне.

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24 февраля 2022 года около 4 утра Путин заявил, что начинает военную операцию в Украине. Он уточнил, что в его планах нет оккупации – а только «демилитаризация» и «денацификация».

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