Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В службе уточнили, что ночью в результате обстрела произошло возгорание в учебно-тренировочном корпусе АЭС – на третьем, четвертом и пятом этажах здания. К утру он был локализован.

“В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет”, – говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее СМИ сообщали об интенсивных боях в районе Запорожской АЭС.

Между тем, в связи с серьезной ситуацией на Запорожской АЭС, МАГАТЭ перевел свой Центр по инцидентам и аварийным ситуациям в круглосуточный режим реагирования.

Запорожская АЭС – самая крупная электростанция в Европе. На станции 6 энергоблоков. Установленная мощность Запорожской АЭС 6040 МВт.