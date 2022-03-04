Генеральная прокуратура Беларуси возбудила еще одно уголовное дело в отношении Светланы Тихановской.

В этот раз ей инкриминируют ч.3 ст.361 УК (призывы к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси). Максимальный срок наказания по ней – до 12 лет лишения свободы.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что Тихановская “не позднее 2 марта 2022 года записала и разместила на площадках видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram видеоролик с публичными призывами к совершению акта терроризма и диверсии, измене государству, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

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