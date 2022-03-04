Знаменитый российский велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство и принял решение далее выступать под флагом Франции.

Сиваков живет во Франции с детства. Он подал заявку на смену гражданства в Международный союз велосипедистов (UCI). В связи с ситуацией на Украине его заявка была рассмотрена в экстренном порядке, пишет sport24.

“Как я уже говорил, я категорически против этой войны и все мои мысли с украинским народом. Как и большинство людей во всем мире сейчас, я надеюсь на мир и скорейшее прекращение страданий, которые происходят в Украине”, – сказал Сиваков.

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