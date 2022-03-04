Певица очень искренне отреагировала на то, что сейчас происходит в Украине.

«До 30 лет я была бесстрашной, веселой оторвой, – говорит Лариса. – Не боялась ни высоты, ни полетов в самолете, ни американских горок.

Когда стала мамой, страхи за детей увеличивались с их количеством. Мне казалось, я боюсь всего на свете. Постепенно материнский инстинкт, как-то настроил баланс. Думая о том или ином страхе, понимала, что я сильная – и с тем и с тем справлюсь. И становилось спокойно.

Один страх я так и не проработала. Он оказался настолько страшным для меня, что даже мысли я отгоняла от себя, не найдя ответов на вопросы: как действовать, что предпринять?

Это война…

Куда бежать? Что брать? Бежать или закрыться в подвале? Вопросы окружали, душили и даже сейчас, когда пишу, не попадаю по буквам – руки трясутся.

Страшно оттого, что я ничего не смогу сделать и не смогу защитить своих детей. Безысходность, злость на себя никчемную, ненависть ко всем, кто «получает кайф от военных действий» (иначе как объяснить, для чего вот это вот всё?).

Снова никто не спросил у нас, простых смертных, – тех, кто ежедневно трудится, учится, лечит, исследует, созидает и рожает новых людей. Мы под это не подписывались!

Молюсь за всех матерей, детей, мирных и добрых людей.

Сколько еще горя нужно вынести, чтобы наступил МИР?!»

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