После того как Россия начала военные действия в Украине, депутаты Госдумы, ранее проголосовавшие за договор о дружбе с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, начали выступать с осуждением войны. Ирония в том, что все недовольные входят во фракцию КПРФ – партии, инициировавшей обращение к президенту о признании независимости Донбасса.

Предлагаем вам выдержки из интервью российских депутатов-коммунистов русской службе Би-Би-Си, которые и не предполагали, как будут развиваться события, когда поддержали договор о дружбе России с ДНР и ЛНР.

Михаил МАТВЕЕВ, зампред комитета Госдумы по региональной политике от КПРФ

– В какой момент вы решили, что война должна быть прекращена? Была ли какая-то отправная точка для вас? Может быть, кадры из Киева, где ракета попала в жилой дом?

– Изначально, принимая обращение к президенту о признании ЛНР и ДНР, во всех выступлениях в Госдуме не звучало иного сценария, кроме защиты населения Донбасса от той войны, которая идет там в течение восьми лет. Поэтому я был очень удивлен и, можно сказать, шокирован, когда появилась информация о наземной операции, которая проходит за пределами Донбасса. Это очень контрастировало с заявлениями официальных лиц и президента, который, отвечая на вопрос журналиста о несовпадении границ ЛНР и ДНР с административными границами Луганской и Донецкой областей, сказал, что это предмет переговоров. Это предмет переговоров, а не военных действий. Мне было непонятно, что произошло между разговорами о мире, которые звучали в Госдуме и потом в Совфеде, когда речь шла о миротворческих силах, которые должны быть введены на Донбасс и защитить население, и вот этой масштабной и достаточно серьезной атакой.

В моем понимании потенциал признания республик и появления у них нового, более защищенного статуса, как это было с Абхазией и Южной Осетией, не был использован. Видимо, партия войны решила, что не нужно даже пробовать выстроить новые отношения между руководством Украины и этими республиками в других реалиях – когда там стоит российская армия, которая работает в качестве щита и гарантирует, что атак по городам Донбасса не будет. Этого даже не попробовали. На мой взгляд, эта ястребиная логика приводит сейчас к тому, что происходят всё новые и новые ожесточения. Когда с обеих сторон появляется всё больше убитых, битва становится такой, что ее уже очень сложно остановить.

Россия должна быть инициатором прекращения боевых действий: мне трудно сказать, на каком этапе это должно произойти, мне хотелось бы, чтобы это произошло немедленно. Но я не обладаю всей информацией о том, что там реально происходит. С гуманитарной точки зрения это, конечно же, катастрофа. Поэтому ее необходимо останавливать. И в России, и на Украине, и во всем мире должны приложить усилия, чтобы этот конфликт как можно быстрее завершился. В моем понимании режим, который есть на Украине, носит признаки нацистского, он действительно агрессивный, опасный, но Россия на протяжении веков была сильна тем, что никогда не начинала [войну] первой, а ее ответ всегда был сокрушительным. Этой репутацией – державы, которая не атакует, а защищает, – надо дорожить.

– Вы назвали происходящее сейчас на Украине гуманитарной катастрофой. Вы чувствуете за это личную ответственность, ведь всё это стало возможным после того, как Госдума и Совфед ратифицировали договор о дружбе с ДНР и ЛНР?

– Если речь идет о санкциях Евросоюза и Великобритании, то я к этому абсолютно равнодушен. Заключение договора с республиками было необходимо для введения туда российских миротворцев, а не для того, чтобы начинать боевые действия. Я уверен, что среди депутатов и сенаторов не было человека, который, голосуя, подразумевал начало военных действий в том формате, который мы сейчас видим. Поэтому говорить о том, что российские парламентарии своим решением о признании ЛНР и ДНР развязали войну, это всё равно что обвинять человека, который вызвал полицию, потому что у него драка во дворе, а полицейский приехал и вместо того, чтобы разнять драку, сжег весь дом.

Это серьезная ошибка руководства России – что не стали использовать все возможности для мирного решения проблемы. Все накопившиеся вопросы решили сразу разрубить, как гордиев узел, одним ударом. То, что сейчас происходит, является следствием нерешительности России в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. Тогда после обращения законно избранного президента [Виктора Януковича] Россия могла вводить войска и устанавливать порядок, но момент был упущен. Для такой полномасштабной военной операции [как сейчас] необходимо было работать хотя бы с общественным мнением, зондировать настроения людей и на Украине, и в России.

Я знаю по многим своим знакомым, что даже люди, которые с симпатией относятся к руководству страны, принадлежат к провластным политическим партиям, испытывают симпатии к ополченцам на юго-востоке Украины, восприняли эту ситуацию с открытым ртом и широко раскрытыми глазами. Госдума не может не реагировать на антивоенные настроения, которые есть в российском обществе. Задача – найти мирный выход из этого тупика при сохранении гарантий безъядерного и внеблокового статуса Украины. Ситуация, при котором Россия выходит из конфликта проигравшей стороной и говорит: «Извините, мы плохо себя повели, везде выходим, и всё отдаем вам обратно», – невозможна. Но чем больше будет крови, тем сложнее будет [прекратить войну].

– Если депутаты и сенаторы, ратифицируя договор о дружбе с ЛНР и ДНР, подразумевали только признание независимости республик, можно ли говорить, что президент и МИД ввели парламентариев в заблуждение и дали им неполную информацию?

– Мне трудно сказать, какая часть депутатов и сенаторов была осведомлена о плане во всем его объеме, я лишь говорю, что я о нем точно не был осведомлен. Я думаю, что у всех в голове был южноосетинский, абхазский сценарий. Да, это приводило бы к обострению отношений с Западом, но не приводило бы к таким тотальным последствиям, которые мы видим сейчас и которые могут обернуться прямо противоположными последствиями. Условно говоря, Россия протестует против расширения НАТО, а в результате событий, которые сейчас разворачиваются, в НАТО начинает выстраиваться очередь из, например, скандинавских стран.

И все говорят: «Ну вы же видите, Россия – агрессор, нам надо срочно защититься». Это, безусловно, приводит к гонке вооружений, которая может быть очень накладной для российской экономики. Это приводит к росту русофобии во всем мире и особенно на Украине, и это дает возможность националистам на Украине предъявить миру обоснованность своей антироссийской и русофобской политики. Это очень серьезные последствия, которые нужно просчитывать. Возможно, у президента есть какая-то информация, которая всё объясняет и переворачивает, может быть, она будет предъявлена через какое-то время.

– Если бы вы знали, как будут развиваться события, вы бы по-другому проголосовали за договор о дружбе с ЛНР и ДНР?

– Да, я, видимо, не стал бы за него голосовать. Это все равно, как если бы вы у меня спросили: проголосовал бы я за начало военных действий с Украиной? Я бы не голосовал за начало военных действий и поддержал бы это решение только после агрессии Украины в отношении России, которая носила бы значимый характер, не характер пограничного конфликта или гибридной войны, которую мы видели на Донбассе, а именно такой, которая может послужить поводом для объявления войны.

Что говорят другие российские депутаты-коммунисты?

Николай АРЕФЬЕВ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике

– Когда вы голосовали за договор о дружбе России с ЛНР и ДНР, вы голосовали за войну с Украиной?

– Мы голосовали за признание ДНР и ЛНР как субъектов международного права. То, что происходит после, – следствие того, что было. Мы голосовали за признание, а [ответственность за] дальнейшие последствия лежит уже на исполнительных органах власти. Мы ратифицировали соглашение, что ДНР и ЛНР признаем. А то, что заключали договор о взаимопомощи, – это уже было следствием признания. А какова эта помощь и во что она выльется, к сожалению, в договорах обозначено не было.

– Получается, вы не ожидали, что так будут развиваться события?

– Ну, естественно, мы не могли предположить, что события пойдут по такому руслу.

Георгий КАМНЕВ, зампред комитета Госдумы по контролю

– Когда вы голосовали в Госдуме за договор о дружбе России с ЛНР и ДНР, вы голосовали за войну с Украиной?

– В тех законопроектах, за которые голосовала Дума, такого не было. Что касается голосования в Совфеде, то, возможно, что там это было – президент ведь спрашивает разрешение на применение вооруженных сил у верхней палаты, а не у Госдумы.

То, что сейчас ведется операция на территории Украины, – мы за это не могли голосовать, нас этого в принципе спрашивать не могли.

Николай ХАРИТОНОВ, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики

– Когда вы голосовали в Госдуме за договор о дружбе России с ЛНР и ДНР, вы голосовали за войну с Украиной?

– Голосовали, чтобы был порядок. Чтобы после восьми лет Луганск и Донецк перестали обстреливать, чтобы был покой. Потому что мы, наверное, только больше сотни колонн за эти годы отправили туда – и подарки, и продовольствие, и медикаменты. Наши депутаты выходили на связь, [убитый в 2018 году глава ДНР Александр] Захарченко приезжал, когда живой был. Рассказывали такое, что просто невозможно в ХХI веке так жить. Это никуда не годится. Голосовали мы осознанно по наведению порядка. Никто не думал… Накачали [Украину] таким оружием, что уже третий день идет ожесточенное сопротивление. Тем более видят, что разрушений никаких нет, города никто не бомбит. Единственное – парализуется военная инфраструктура. Голосовали осознанно. Мы встречаемся с людьми по всей стране. Недовольство большое было [ситуацией в Донбассе], и люди спрашивали нас: ну когда же уже наведем порядок? С фашистской Германией воевали…

– Не жалеете, что сейчас вот так все повернулось?

– Мы ни о чем не жалеем, те, кто голосовал.

– Как думаете, как отреагировали бы ваши отец и дед на информацию о том, что российские войска бьют по Киеву?

– Я не знаю. Но я знаю, что они воевали с фашизмом. И они бы обязательно спросили: ну что такое? Восемь лет не можем найти покоя. Хорошо надо знать историю. Я ее хорошо знаю. Как создавалась Украина, как создавались республики. То, что ума не хватило у руководства Украины дипломатическим путем решить все вопросы. К сожалению, не хватило. Будем надеяться, что без большого урона урегулируется конфликт.

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