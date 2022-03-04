ЦИТАТА

Александр ЛУКАШЕНКО:

«Из-за усиления военной активности Вооруженных сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации. И России не оставили выбора. Естественно, предполагалось применение группировки войск, оставшейся на территории Беларуси. И меня информировал об этом в 5 часов утра 24 февраля (имеется в виду В.Путин. – Ред.). Перед принятием такого решения наша разведка и россияне обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов, изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на белорусской территории. Одновременно с объявлением решения на проведение операции (имеется в виду то, что Путин назвал военной спецоперацией. – Прим.) Россией был нанесен упреждающий удар по этим тяжелым вооружениям, позициям, чтобы предотвратить свои потери и воздействие на Беларусь. Если бы этого не сделали, эти ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь».

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БЛИЦ-КОММЕНТАРИЙ

Что-нибудь осталось от нашего суверенитета?

Давайте посмотрим, всё ли вяжется в этом объяснении А.Лукашенко, почему Беларусь оказалась втянута в войну на территории Украины, почему с нашей стороны начались обстрелы украинской территории.

Во-первых, где ЛНР и ДНР, а где Беларусь? Где «возобновились военные действия», как утверждает Лукашенко, а где белорусско-украинская граница, к которой под видом учений были стянуты российские войска? Расстояние не в одну сотню километров, поэтому задействование в атаке на Украину российской группировки, оказавшейся в Беларуси, естественным совсем не выглядит. Даже наоборот, естественным было бы, чтобы после учений российские войска вернулись в места дислокации, а там уже разбирались, Донбасс они собираются защищать, Луганск или еще какой-нибудь чирей сепаратизма на карте Европы.

Второе. Во время белорусско-российских учений «Союзная решимость–2022» к белорусско-украинской границе были стянуты российские и белорусские войска. Точное количество не называлось, но вся Беларусь видела, что заезжали эшелонами. Минобороны Беларуси подтверждало, что из российских вооружений к нам были доставлены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», многоцелевые истребители СУ-35С, оперативно-тактический комплекс «Искандер М» и другая техника. Что должны были делать украинцы, когда у их границы скопилась военная армада? Курить бамбук? Кататься на лыжах в Буковеле? Может, они возле границы с Беларусью должны были выставить торговые палатки с пирогами да наливками? Естественно, они должны были как-то реагировать. Естественно, они тоже усиливали границу.

Третье. На западной границе Беларуси стоят наши ракетные дивизионы. Они тоже на кого-то нацелены – вероятно, на Польшу, Литву или, например, Германию… По логике Александра Лукашенко получается, что Польша тоже имеет право жахнуть по нам, а потом и войти военными колоннами под предлогом «предотвращения потерь»?

Что это за объяснение – «могли»?.. Все могут! Любая армия может кого-то атаковать. Но это всё-таки не повод для начала военной операции против соседа.

И, наконец, главное: в пять утра, за час до вторжения, президент соседней страны сообщает Александру Лукашенко, что его войска с нашей территории будут атаковать Украину. За час до начала атаки! Что-нибудь осталось от нашего суверенитета, если Путин уже распоряжается здесь, как в своей вотчине?! Если он, а не Лукашенко принимает решение, втягивать ли Беларусь в войну?..

Публикация из № 18 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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