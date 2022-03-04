Из-за войны, развязанной против Украины, Запад ввел новые экономические санкции в отношении России и Беларуси. И первыми индикаторами их воздействия на экономики двух стран становятся валютные курсы национальных денежных единиц. По состоянию на 2 марта валютные курсы белорусского рубля были: доллар – 2,94; евро – 3,31, 100 российских рублей – 3,16. Валютный курс российского рубля к доллару достигал 118 единиц, к евро – 133. Но к 2 марта вернулся на 103 и 115 рублей соответственно. «Предвоенные» курсы к доллару белорусского рубля в основном не выходили за рубеж 2,60, а российского – 80 единиц.

Налицо то, что принято называть обвальной девальвацией российского и белорусского рублей. Как видим, за считанные дни войны белорусский рубль потерял к доллару до 18%, а российский – считай, все 30%. Главные регуляторы России и Беларуси предпринимают срочные меры, чтобы затормозить опасные процессы обесценения своих валют. Так, Центральный банк РФ резко повысил свою ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых, вслед за ним повысил ставку рефинансирования и Нацбанк РБ – с 9,25% до 12% годовых. Если ранее главные регуляторы изменяли свои ставки умеренными шажками по 0,25% и 0,5%, то последние повышения явно беспрецедентные. Повышение ставок удорожает кредиты банков, затормозит развитие экономик, но главная его задача – принять превентивные меры по недопущению взрыва инфляции. Поскольку за обвалом курсовых значений валют неизбежно последует всплеск инфляции в обеих странах со всеми вытекающими.

Центральный банк РФ начал заливать рынок валютой, чтобы избежать дальнейшей девальвации рубля. У России третьи в мире объемы золотовалютных резервов – свыше 640 миллиардов в долларовом эквиваленте. Однако примерно половина из них оказалась заблокирована странами Запада, поскольку часть из этих международных активов размещена в банках развитых стран, часть вложена в облигации этих стран, в первую очередь в казначейские билеты США. По указанию Путина, все российские экспортеры 80% своей валютной выручки теперь должны в обязательном порядке выставлять на биржевые торги. Думается, обязательную продажу части валютной выручки экспортерам вернет и Нацбанк РБ. Несколько миллиардов долларов Центробанк России продал из резервов на валютном рынке, чтобы сдерживать падение рубля.

Крупнейшие российские банки готовятся к отключению от международной системы платежей SWIFT. Оно практически принято в отношении банков «ВТО», «ВЭБ», «Россия», «Открытие» и других. В преддверии этого российские банки начали рекордно ввозить в страну наличную валюту. Так, в декабре прошлого года ввоз валютного «кэша» в Россию составил 4,97 миллиарда долларов. В разы больше, чем обычно. Подсчитано, что в пересчете на 100-долларовые банкноты эта масса налички завесит 50 тонн, что будет 10 самосвалов КАМАЗ. Банки Беларуси также резко увеличили ввоз валютной налички, только в соответствующих масштабах. Значит, скоро валютные расчеты будем совершать, физически перемещая деньги.

Известные российские банки «Сбер» и «ВТБ» попали под более жесткие санкции. Эти банки, на которые приходится половина активов национальной банковской системы, лишены возможности проводить операции в долларах. Самые жесткие санкции предусмотрены для «ВТБ» – его активы полностью блокированы в США. Одним из первых пострадали дочерние белорусские банки «БелВЭБ» и «ВТБ (Беларусь)», которые получают ресурсную подпитку от российских кредитно-финансовых учреждений. «БелВЭБ» приостановил ряд кредитных программ. Другие белорусские банки взвинтили кредитные ставки за 40%. Под санкции Евросоюза попал и Центральный банк Российской Федерации. Это же собираются сделать и США. Нацбанк Украины запретил операции с российскими и белорусскими рублями.

К обменникам белорусских банков потянулись очереди. Где-то нет валюты вообще. Остается посочувствовать рублевым вкладчикам. У белорусов за границей перестали действовать карты Visa и Mastercard. В банках стали невозможны валютные переводы. На Западе всё больше не отличают белорусов от русских. И не по причине незнания географии. Все российские санкционные «подарки» придут и к нам «за паровозом».

Премьер-министр Беларуси Р.Головченко заявил, что оснований для паники нет, а то, что происходит на финансовом рынке, случалось и раньше. Он заверил, что события в Украине используются в том числе и деструктивными силами, чтобы посеять панику и сбить людей с толку, вызвать хаос. В частности: «Такого рода турбулентность на валютном рынке наблюдается и в других странах. В первую очередь это связано с некими психологическими ожиданиями. Как правило, несколько дней проходит и всё успокаивается. Не вижу никаких причин для паники».

Действительно, например, в приснопамятном 2011 году девальвация была почти трехкратная, а инфляция – двукратная. Однако не было войны, тем более непосредственно у границ Беларуси. Причем такой масштабной войны, какой Европа не знала с 1939 года. И не известно, каким боком ее результаты скажутся на экономике Союзного государства. Понятнее другое: санкции Запада будут сказываться всё более ощутимо и глубокая финансово-экономическая турбулентность, о которой упоминал белорусский премьер, нам гарантирована.

Публикация из № 18 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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