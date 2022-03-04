«Народная Воля» спросила, что думает бывший глава Национальной академии наук о войне с Украиной и белорусской солидарности.

– Александр Павлович, в соцсетях на днях появилось обращение белорусских ученых с требованием остановить военные действия российских войск с территории Беларуси, направленные против Украины. Правда, конкретных подписей под обращением нет, а провластные телеграм-каналы назвали это «информационным вбросом». Вы что-то слышали об этом обращении? Вам как главному оппозиционеру Академии наук наверняка предложили бы его подписать…

– И не видел, и не слышал. И на электронную почту мне ничего не присылали. Не в курсе. Даже не знаю, где это можно посмотреть.

– А что думаете про войну России и Украины?

– Война – это всегда плохо.

После второй мировой войны ни одно европейское государство не нападало на другие страны. А здесь без объявления войны… Почти как Гитлер в прошлом столетии… Стоит цель – расчленить Украину, оторвать часть территории. Я к этому отношусь резко отрицательно.

Трудно сказать, чем всё закончится. Я не военный специалист. Стратегическая цель ясна – сделать из Украины колонию. Как я понимаю, демилитаризировать – это значит, убрать оттуда армию. А страна без армии становится колонией. Боюсь, что цель именно такая…

Путин откровенно говорил в своем недавнем обращении к нации: Украина образована Лениным искусственно, украинского народа нет. Я все анализирую и думаю, что он, видимо, решил создать новый Советский Союз. Как это ему удастся – я не знаю. Сегодня ему, по сути, противостоит целый мир.

Я резко отрицательно воспринимаю все это. Это явная агрессия.

– А почему сегодня авторитетные ученые, академики не высказывают своего мнения о том, что происходит?

– Так, а где говорить? У нас разве есть возможность публично выразить свою точку зрения? На радио не пустят, на телевидение и в официальные газеты – тоже. Другие газеты, в свое время очень популярные, выходят исключительно в электронном формате и их публикации, к сожалению, доходят не до всех.

– Ну а если все же настоять и потребовать доступ к официальным медиа? Там же тоже должны же быть разные точки зрения.

– А кто будет требовать, если все запуганы?

У нас сегодня действительно люди живут в страхе. Тех, кто проявлял инициативу, избивали, бросали за решетку, давали огромные сроки лишения свободы. Все видят, что происходит… Никто не хочет оказаться в тюрьме.

Как было при советской власти, кто выступал? Думаю, у нас многие не согласны с тем, что происходит, и в СССР тоже были несогласные. И кто где их слышал? Я всё прекрасно помню, потому что жил при советской власти и отлично вижу, что происходит.

– Известный российский миллиардер Олег Дерипаска говорит, что в ближайшие три года минимум Россию ждет жесточайший кризис: «98 год умножайте на три. Мы с таким вызовом еще не сталкивались никогда. Нужно посмотреть, сколько у нас останется партнеров, я думаю, мы будем удивлены тем, сколько их останется — на одной руке пересчитаем».

– Да, будет большой кризис. Это факт. Нам еще трудно представить, что нас ждет…

– «Железный занавес»?

– Да, с разными вариантами.

Но сейчас люди хотя бы между собой говорят о том, что происходит. А общественных проявлений нет, потому что все задушено, придавлено.

Я живу недалеко от Министерства обороны – на прошлых выходных люди выходили с плакатами «Нет войне». Их задержали… Вот и весь протест.

– Европа и Америка ввели беспрецедентные санкции в отношении России, они уже коснулись и Беларуси. У людей паника – это видно и по банкам, и по магазинам. Вы, кстати, уже закупили соль, спички, гречку?

– Жена в магазин ходит – сегодня вечером спрошу, купила ли спички (смеется).

Не знаю, как можно оправдывать войну, поддерживать эти действия, агрессию.

– И как это все пережить? Дайте какой-то оптимистический совет.

– История всегда движется вперед. То, что происходит сейчас – такого в Европе не было с 1945 года. Россия продемонстрировала всему миру новую агрессию. Ситуация серьезно осложняется тем, что у России ядерное оружие. И неизвестно, как поведут себя российские правители… Применение ядерного оружия – это смертоубийство и самоубийство. Не обойдется тем, что Киев разбомбят и все на этом закончится. Тогда ядерное оружие применят все. И это будет катастрофа. Надеюсь, что этого не произойдет.

– По официальным данным, Беларусь не отправляла своих военных на российско-украинскую войну.

– Но зато предоставила свою территорию для российских войск.

– Новая Конституция, принятая на референдуме, гласит: «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств».

– За годы своего правления Лукашенко столько раз нарушал Конституцию!.. Сейчас он, видимо, надеется, что как-то вывернется из всего этого. Но без Путина он явно потеряет свой президентский пост. В общем, ситуация очень непростая…

– Александр Павлович, спасибо за комментарий, успехов вам и здоровья!

– Для меня здоровье сейчас – это действительно очень актуально…

– Сегодня еще все друг другу желают мирного неба. Кто бы мог подумать, что слова, которые многим казались какими-то дежурными, вновь для каждого станут мега актуальными.

– Я тоже считал, что войны не будет.

Мирного неба нам всем!

Публикация из № 18 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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