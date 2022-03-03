На белорусско-украинской границе начался второй раунд переговоров делегаций Украины и России.
“Начинаем разговаривать с российскими представителями”, – написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
По словам Подоляка, сегодня ключевыми вопросами в повестке дня являются:
- Немедленное прекращение огня.
- Перемирие.
- Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых деревень и городов.
C российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и заместитель министра обороны Александр Фомин.
В составе украинской делегации – министр обороны страны Алексей Резников, глава фракции “Слуга народа” в Верховной раде Украины Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
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По итогам переговоров Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала. Также, по словам Подоляка, Россия и Украина договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Кроме того, советник анонсировал третий раунд переговоров.
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