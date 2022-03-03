Всемирный банк остановил свои программы в Беларуси и России из-за военных действий в Украине. В Беларуси пока действовали девять проектов помощи экономике в условиях пандемии.
— Портфель Всемирного банка в Беларуси состоит из девяти проектов, которые были запущены в период с 2014 по 2020 год. Эти проекты направлены на поддержку модернизации системы здравоохранения, быстрого и эффективного реагирования на пандемию COVID-19, повышение уровня энергоэффективности. В настоящий момент все проекты приостановлены, — пояснили Onlíner в пресс-службе Всемирного банка.
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