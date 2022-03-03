Все заявки граждан Беларуси на оформление и обмен паспортов удовлетворяются, сообщил “Смартпресс” заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Павел Хрищенович.

“Бланков хватает, мощностей хватает. Мы ощущаем повышенный спрос, но с чем он связан, нам сложно сказать. Каждый год у нас есть моменты, когда начинается увеличение количества граждан, которые обращаются. Из-за этого проблемы мы не ощущаем. Если люди обращаются, значит, это им надо”, – сказал Хрищенович.

Также он отметил, что в департаменте не ведется учёт количества заявлений и причин, по которым белорусы обращаются по поводу получения и обмена паспортов.

“Причина, по которой люди обращаются, надо у людей спрашивать. Какой-то конкретный учет, с какой даты сколько обратилось, мы не ведем. Все граждане, которые хотят оформить паспорта, сдать на обмен, заявки мы удовлетворяем. Отдельный учет нам нет необходимости вести”, – подтвердил Хрищенович.

В последние дни повсеместно отмечены очереди в “паспортные столы” расчетно-справочных центров. В частных беседах люди говорят, что оформляют документы “на всякий случай”.

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