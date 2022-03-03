Белорусский рубль резко укрепился на торгах в четверг. Стоимость валютной корзины рухнула на 2,54%.

За два дня белорусский рубль смог отыграть у валютной корзины чуть более 3%, пишет select.by.

Курс доллара сегодня поднялся лишь на 0,0020 BYN до 3,0995 BYN/USD, но даже такого незначительного укрепления хватило для того, чтобы обновить исторический максимум.

Скорость девальвации белорусского рубля к доллару резко замедлилась. Сегодня он подешевел к доллару почти в 80(!) раз слабее, чем вчера.

Доллар в банках Беларуси продают по 3,40 — 3,59 BYN/USD.

Курс евро упал на 0,0096 BYN до 3,4443 BYN/EUR и откатился с исторического максимума, который был установлен вчера.

Курс продажи наличного евро в банках находится в диапазоне 3,80 — 3,99 BYN/EUR, вплотную приблизившись к 4 рублям.

Курс российского рубля рухнул сразу на 0,1486 BYN до 2,8369 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень с 29 февраля 2016 года.

Так дёшево российский рубль не стоил уже более 6 лет.

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