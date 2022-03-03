Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил 3 марта о том, что Россия, отвечая на санкции, не будет больше поставлять ракетные двигатели в США.
Он пояснил, что речь идет о двигателях РД-180 производства НПО «Энергомаш». Они используются ракетами Atlas-5. Также больше не будет поставок и двигателей РД-181, которые применяются при запусках ракет Antares.
Разрыв отношений в космической сфере означает, что Россия прекращает и обслуживание 24 остающихся у американцев двигателей.
По данным «Роскосмоса», за последние 30 лет в США было поставлено 122 двигателя РД-180.
Также «Роскосмос» отказался от сотрудничества с Германией по совместным экспериментам на российском сегменте МКС.
Российская космическая программа из-за санкций будет изменена, ее приоритетом станет создание спутников в интересах обороны.
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