Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что правительство Японии заморозит активы еще четырех российских банков, чтобы не отставать от последних финансовых санкций Европейского союза против России.

Об этом сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на Kyodo News.

Япония пошла на этот шаг на следующий день после того, как Евросоюз заявил, что его члены согласились исключить семь российских банков из международной платежной сети SWIFT. Ранее Токио уже принял решение заморозить активы трех российских банков – Промсвязьбанка, банка «Россия» и ВЭБ.РФ.

Четырьмя новыми банками являются второй по величине в России ВТБ Банк, Банк “Открытие”, “Совкомбанк” и “Новикомбанк”. По данным Министерства финансов Японии, данные банки имеют тесные отношения с российским правительством.

«Таким образом, [в Японии] будут заморожены активы всех семи [российских] банков, которые ранее были отключены от SWIFT», — отметил министр.

Ограничения Японии будут введены в начале апреля этого года.

В Минфине также заявили, что Япония полностью поддерживает решение ЕС и будет твердо придерживаться санкций с другими членами Большой семерки.

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