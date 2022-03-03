Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на вступление в Евросоюз.

При этом глава правительства страны заявил, что подача заявки на вступление в ЕС является еще одним важным этапом на пути европейской интеграции Грузии.

«Сегодня исторический день для Грузии. Я подписываю заявку на членство в ЕС от имени страны. Подача заявки на членство в ЕС является еще одним важным шагом на пути Грузии к европейской интеграции. Этап, который открывает новую страницу в нашей истории.

Подача заявки на членство в ЕС – еще один важный шаг на пути Грузии к европейской интеграции – этап, открывающий новую страницу в нашей истории и продолжает усилия наших предков, которые были направлены на объединение в единой европейской семье. Грузия – европейское государство. Наша страна на протяжении всей своей многовековой истории всегда принадлежала к ареалу европейской культуры и цивилизации, и даже сегодня вносит свой ценный вклад в ее защиту и развитие.

«Европейскость» есть не что иное, как набор достоинств и ценностей, из которых состоит Европа.

История самой Грузии, которая является историей борьбы за свободу, является доказательством того, что эти ценности заложены в природе грузинского народа и, следовательно, неразделимы», — заявил Ираклий Гарибашвили.

Грузия с 2009 года участвует в программе Европейского союза «Восточное партнерство». В 2014 году Тбилиси подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. С 2017 года граждане Грузии могут без виз посещать страны Шенгенской зоны.

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