Правительство Германии наложило арест на яхту российского бизнесмена Алишера Усманова, пишет Forbes.
По информации издания, яхта была арестована властями Германии в Гамбурге.
Стоимость 156-метровой яхты оценивается примерно в 600 миллионов долларов.
Алишер Усманов является одним из российских бизнесменов, который попал под санкции Евросоюза, наложенные из-за вторжения России в Украину. Санкции предполагают, что все активы лиц, включенных в черные списки, замораживаются.
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