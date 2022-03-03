Правительство Германии наложило арест на яхту российского бизнесмена Алишера Усманова, пишет Forbes.

По информации издания, яхта была арестована властями Германии в Гамбурге.

Стоимость 156-метровой яхты оценивается примерно в 600 миллионов долларов.

Алишер Усманов является одним из российских бизнесменов, который попал под санкции Евросоюза, наложенные из-за вторжения России в Украину. Санкции предполагают, что все активы лиц, включенных в черные списки, замораживаются.

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