Белорусские и российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине. Международный паралимпийский комитет сообщил, что изменил решение в отношении белорусов и представителей России. Они не будут допущены к соревнованиям.

Пресс-служба МПК сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.

Ранее организация приняла решение допустить их в нейтральном статусе, но теперь паралимпийцы из России и Беларуси не смогут принять участие в соревнованиях.

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