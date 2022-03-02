Генеральная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора столичного ГУМ Александра Крепака, которому инкриминированы злоупотребление и превышение служебных полномочий, получение взяток, а также соучредителя ООО «В.» Вадима Шульги в пособничестве получению взятки.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Ленинского района г.Минска постановил обвинительный приговор. На основании ч.3 ст.426, ч.2 ст.424, ч.1 и ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь Крепаку А.П. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, со штрафом в размере 2 тыс. базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Шульга В.С. осужден по ч.6 ст.16, ч.1 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года с отсрочкой его исполнения на 2 года, со штрафом в размере 1 тыс. базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 3 года.

В соответствии с ч.2 ст.46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь в доход государства взыскана денежная сумма, соответствующая стоимости добытого преступным путем имущества на день вынесения приговора, в размере свыше 72,8 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.

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