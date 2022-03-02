«Враг рода человеческого радуется, когда брат идет на брата»

Обращение Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха Всея Беларуси
В эти дни скорбь и переживания исполняют наши сердца. Конфликт на украинской земле начался не вчера, но до последнего сохранялась надежда на его разрешение мирным путем.
Те, кто стоит сегодня друг против друга на боевых позициях – часто люди родные по крови, по вере и по духу. С обеих сторон гибнут военнослужащие, страдают мирные граждане.
Мы, ощущая себя одной семьей с русскими и украинцами, разделяем боль наших братьев и сестер. Сегодня особенно важны слова апостола Павла о том, что наш «Бог не есть Бог неустройства, но мира». Только в примирении и скорейшем прекращении боевых действий можно искать выход из возникшего конфликта.
Как в обычной семье бывают времена испытаний, так и во взаимоотношениях братских народов возникают противоречия, конфликты, разрешить которые порой очень непросто. А враг рода человеческого особенно радуется, когда брат идет на брата.
Белорусская Православная Церковь призывает сделать шаги навстречу друг к другу. Будем помнить о единой купели Крещения, нашем общем духовном наследии, наших святых.
Призываю всех верных чад нашей Церкви усердно молиться, чтобы мир вернулся на украинскую землю и братские народы нашли путь к примирению и взаимному прощению.
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